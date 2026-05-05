Un operari ferit en caure-li una paret al damunt en una casa en obres a Tamariu
Els Bombers l’han alliberat després de quedar atrapat per una extremitat i el SEM l’ha traslladat ferit de poca gravetat al Trueta
Un operari ha resultat ferit aquest dimarts el matí en un accident laboral a Tamariu, a Palafrugell, després que li caigués una paret al damunt mentre treballava en les obres de reforma d’una casa. Els fets han passat cap a les nou del matí al carrer de la Perica.
Fins al lloc s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han assegurat la zona i han treballat per alliberar el treballador, que havia quedat atrapat sota la runa per una de les extremitats.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM ) ha activat tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Després d’atendre el ferit al lloc dels fets, el SEM l’ha traslladat en estat de poca gravetat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
