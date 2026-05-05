Palafrugell obre el sorteig de 226 abonaments d’aparcament per a l’estiu a Calella i Llafranc

Els abonaments seran per a les places a l'espai d'estacionament de Xarembeco i Chopitea

Un dels espais d'estacionament. / Ajuntament de Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell ha obert la convocatòria per adjudicar, mitjançant sorteig públic, 226 abonaments temporals d’estacionament per a l’estiu de 2026 als aparcaments públics de Calella i Llafranc.

Es tracta dels aparcaments de Chopitea, a Calella, i l’aparcament del Xarembeco, a Llafranc.

A Llafranc, es posen a sorteig 86 abonaments a l’aparcament del Xarembeco, situat al carrer del Xarembeco, 3. En aquest cas, fins a 27 abonaments es destinen a persones empadronades a Palafrugell abans del 31 de desembre de 2025 i persones treballadores de Llafranc; 27 a propietaris o llogaters de segones residències; 29 a hotels, habitatges d’ús turístic i agències de lloguer, i 3 a persones amb mobilitat reduïda.

A Calella, es posen a sorteig 140 abonaments a l’aparcament Chopitea, situat al carrer de Chopitea, 29. D’aquests, fins a 63 es reserven per a persones empadronades a Palafrugell abans del 31 de desembre de 2025 i persones treballadores de Calella; 63 per a propietaris o llogaters de segones residències; 10 per a hotels, habitatges d’ús turístic i agències de lloguer, i 4 per a persones amb mobilitat reduïda.

El sorteig es farà entre totes les sol·licituds presentades i registrades correctament dins del termini establert, i que compleixin els criteris de la convocatòria. Cada persona podrà obtenir un únic abonament.

En el cas d’hotels, habitatges d’ús turístic i agències de lloguer, cada establiment podrà optar a un màxim de 4 places.

L’abonament dona dret a utilitzar l’aparcament, però no assigna una plaça concreta ni exclusiva.

Un cop tancat el termini d’inscripció, l’Ajuntament elaborarà els llistats provisionals de sol·licituds admeses. Es preveu que aquests llistats es publiquin a l’eTauler municipal els dies 18 i 19 de maig. Durant aquests dos dies, les persones que detectin que el seu codi no hi apareix podran presentar al·legacions.

El sorteig públic està previst per al dijous 21 de maig de 2026, a la 1 del migdia, a la seu de l’Ajuntament de Palafrugell. També es podrà seguir telemàticament a través d’un enllaç que es publicarà a l’eTauler municipal.

Les persones adjudicatàries rebran una comunicació per correu electrònic i disposaran de cinc dies hàbils per confirmar l’acceptació i aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits de la categoria corresponent. Si no ho fan dins del termini, s’entendrà que renuncien a l’abonament i s’oferirà al següent participant de la llista d’espera.

