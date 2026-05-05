Pals engega per implantar el sistema de recollida de residus porta a porta
L'Ajuntament comença les sessions informatives i entrega del material, excepte a la zona de la platja que s'implantarà l'any vinent
L'Ajuntament de Pals es comença a preparar per posar en marxa el porta a porta. S'han organitzat una sèrie de sessions informatives durant el mes de maig per explicar el funcionament del servei i lliurar el material necessari a la ciutadania. A la zona de la platja la implantació del porta a porta serà el proper any.
El nou model té com a objectiu millorar els índexs de reciclatge al municipi, facilitant la separació en origen i garantint una gestió dels residus més eficient i compromesa amb el medi ambient.
Per tal que tots els veïns coneguin el funcionament d'aquest nou servei, s'han programat les sessions informatives i punts de recollida de material (cubells, clauers i tríptics).
El calendari és el següent:
- Dilluns 4 de maig (19:00 h) – Ca la Pruna: Adreçada als veïns del Nucli Antic.
- Dimarts 5 de maig (19:00 h) – Pavelló d’Esports: Adreçada als veïns de Pals poble. (Recollida de material disponible des de les 17:00 h).
- Dimecres 6 de maig (19:00 h) – Pavelló d’Esports: Adreçada als veïns dels Masos de Pals, Llevadora i Disseminats. (Recollida de material disponible des de les 17:00 h).
- Dijous 7 de maig (19:00 h) – Ca la Pruna: Adreçada als veïns de Mas Tomasí.
- Dissabte 9 de maig (10:00 h) – Ca la Pruna: Sessió per a totes aquelles persones que no hagin pogut assistir a les reunions anteriors.
En cas de no poder assistir a les reunions de zona, es podrà recollir el material a Ca la Pruna, de l’11 al 29 de maig els dies següents:
- Els dimecres, de 10 a 14 h.
- Els divendres, de 15 a 19 h.
- Dissabte, 16 de maig, de 10 a 13 h.
Amb el lema "Pals recicla, obre la porta al canvi!" i "Fem-ho fàcil, fem-ho bé!", l'Ajuntament remarca que referma el seu compromís amb el reciclatge i convida a tota la població a sumar-se a aquest canvi positiu per al nostre entorn.
L’Ajuntament de Pals va adjudicar a principi d'any el nou contracte del servei de recollida de neteja de residus sòlids i urbans, transport de les diferents fraccions a les plantes de tractament, neteja viària i neteja dels accessos a les platges per 11.952.137,86 euros. Té una durada de vuit anys amb possibilitat de pròrroga d'un any més. L'empresa Servitransfer, S.L ha estat l'adjudicatària.
