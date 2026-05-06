La Bisbal d’Empordà reforça la seguretat del Pavelló Firal amb la primera fase de la renovació
Els treballs han suposat una inversió de gairebé mig milió d'euros i ara s'afrontaran noves millores en una segona fase que inclourà climatització i plaques fotovoltaiques
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha completat la primera fase de renovació integral del Pavelló Firal amb una actuació que millora la seguretat, l'eficiència i les condicions d'ús d'un dels equipaments municipals més rellevants. S'ha invertit al voltant de mig milió d'euros. Es portarà a terme una segona fase que inclourà millores diverses i la instal·lació de climatització i plaques fotovoltaiques.
Les obres han inclòs la substitució del paviment esportiu per una nova pista de parquet a la zona d’entrada, la ignifugació de les bigues del sostre i la reparació i nova fixació de les plaques acústiques. Aquestes actuacions responen a una diagnosi tècnica prèvia que va detectar deficiències estructurals i deterioraments derivats del pas del temps i dels episodis meteorològics dels darrers anys.
L’alcalde, Òscar Aparicio, ha destacat que la intervenció “no és només una obra de manteniment”, sinó una aposta per la seguretat i el futur de la ciutat. Segons ha explicat, actuar de manera preventiva permet evitar problemes més greus i preservar un espai clau per a la vida social, esportiva i firal.
Per la seva banda, el regidor d’Esports, Cesc Vidal, ha subratllat la millora que suposa la nova pista de parquet per a entitats com el club de patinatge, que podrà entrenar en millors condicions.
Pel que fa a la inversió, la renovació del paviment ha tingut un cost de 132.722,99 euros, mentre que el reforç estructural i altres actuacions associades han ascendit a 360.031,02 euros. En conjunt, es tracta d’una de les intervencions més importants dels darrers anys en aquest equipament.
Un cop finalitzada aquesta primera fase, el pavelló reprendrà l’activitat habitual mentre s’inicia la segona etapa del projecte. Aquesta inclourà treballs a la coberta, com la reparació del sistema de desguàs, la revisió de juntes i la correcció de punts de corrosió, així com la millora de la fixació dels panells. També es preveu la instal·lació de climatització i plaques fotovoltaiques.
Si les condicions meteorològiques ho permeten, aquesta segona fase tindrà una durada inferior a un mes i es podrà compatibilitzar amb l’ús de les instal·lacions, tot i que no es descarten afectacions puntuals en cas de pluja.
