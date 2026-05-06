Palafrugell retira el requisit del català del contracte de socorrisme després de quedar-se sense ofertes
L'Ajuntament ha tret una nova licitació perquè es van presentar tres empreses, però cap podia garantir aquesta condició
L'Ajuntament de Palafrugell ha hagut de retirar el requisit de saber parlar i escriure català amb un determinat nivell en el concurs per al servei de salvament i socorrisme a les platges. Tres empreses es van presentar el concurs, però a última hora es van fer enrere perquè no podien disposar de personal que complís amb les condicions. Ja s'ha obert una nova licitació, segons ha confirmat l'Ajuntament retirant aquest requisit. El servei és per a 15 quilòmetres de platges i el pressupost ascendeix a més d'un milió d'euros.
La temporada turística es considera que comença el 15 de juny quan es dona el servei de salvament i socorrisme fins a finals de setembre a diferents platges de litoral com la de Llafranc o Tamariu.
L'Ajuntament, segons consta a l'obertura del procés per tràmit d'urgència de l'anunci de licitació amb data 4 de maig contracta un servei per un valor 1.067.400,02 € per a les properes dues temporades.
Segons consta es van presentar tres empreses, Aquasos Serveis Integrals SLU, Esproade S.L i Pro-activa Serveis Aquàtics S.L. En l'expedient s'informa que "s’ha contactat amb aquestes empreses per conèixer els possibles motius que han pogut ocórrer per no presentar finalment oferta, que de forma resumida, es concentra en la problemàtica que és un contracte amb personal a subrogar i la dificultat en disposar de nou personal que pugui acreditar que pot comunicar-se oralment i per escrit en català, en concordança amb la clàusula 5.3 del PPT, s’exigeix l’adscripció a l’execució, tal com disposa l’aparat G.4 del quadre de característiques del PCAP".
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme a les platges urbanes del litoral de municipi de Palafrugell, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua.
