El veí de Palamós Manuel Martínez compleix cent anys
La Generalitat li ha fet entrega de la Medalla Centenària i l'Ajuntament un obsequi en nom del municipi
El veí de Palamós Manuel Martínez Fernández ha celebrat 100 anys en un acte on l'Ajuntament l'ha obsequiat amb un ram de flors i els Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió li han fet lliurament de la Medalla Centenària que atorga la generalitat.
L'acte va tenir lloc al domicili de l'homenatjat al barri de les Cases Noves, envoltat dels familiars. L’alcaldessa Maria Puig, i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, van felicitar ahir Martínez en nom de tot el municipi.
Manuel Martínez va néixer l’any 1926 al municipi de Lugros (Granada). De molt jove va començar a treballar, concretament de carboner, professió que va exercir a la comarca andalusa de la Alpujarra. Va ser en aquest període en el qual va conèixer la que més tard seria la seva esposa, Remedios Ferrer.
Posteriorment, Manuel Martínez va emigrar a Catalunya, treballant en diversos municipis com Pals, Regencós o Sant Feliu de Guíxols, i no va ser fins a mitjans dels anys cinquanta que arriba a Palamós, on ja casat amb la senyora Ferrer, fixa definitivament la que serà la seva residència. La major part de la seva vida laboral està vinculada a l’empresa palamosina Armstrong, dedicada a la indústria surera, però també va treballar a la fàbrica Vincke, manufactura de tubs metàl·lics flexibles i mànegues de goma.
Vidu des de fa uns tres anys, Manuel Martínez Fernández, té dos fills, és avi de tres netes i besavi d’una nena.
