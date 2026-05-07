Un accident múltiple talla la GI-642 a Rupià
Els serveis d'emergències treballen sobre el terreny i de moment es desconeix si hi ha ferits
Un accident de trànsit múltiple talla aquest dijous al matí la carretera GI-642 al seu pas per Rupià. Segons les primeres informacions, hi hauria almenys tres vehicles implicats -dos turismes i una furgoneta- i, ara per ara, es desconeix si hi ha persones ferides.
El sinistre viari ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí, a l’altura del quilòmetre 1,5. Arran de l’accident, els Mossos d’Esquadra han tallat la via en ambdós sentits de la marxa.
La GI-642 uneix Rupià amb Parlavà i és una carretera estreta i sense voral. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, que treballen sobre el terreny.
En aquesta zona va néixer, a finals d’any, la plataforma Prou Excuses, que denuncia la manca d’inversió a les carreteres del Baix Ter. Entre les vies que reclamen millorar hi ha, precisament, la GI-642, on aquest dijous s’ha registrat l’accident. La plataforma ha impulsat diverses mobilitzacions i exigeix actuacions urgents davant l’elevada sinistralitat que acumulen aquestes carreteres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona