Dos accidents gairebé simultanis a la C-31 a Santa Cristina d’Aro deixen un atropellat greu i un ferit lleu
Els sinistres han obligat a tallar l’autovia i a fer desviaments mentre treballaven els serveis d’emergències
Migdia complicat per circular per l'autovia C-31 amb dos accidents de trànsit gairebé simultanis al Baix Empordà.
Un home ha resultat ferit greu aquest migdia en ser atropellat a la C-31 a Santa Cristina d’Aro, en sentit Platja d’Aro. Aquest primer sinistre viari ha tingut lloc quan faltaven dos minuts per a les dotze del migdia. Segons les primeres informacions, la víctima hauria baixat del seu vehicle per causes que encara es desconeixen quan un cotxe l’ha atropellat. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen l'accident.
Arran del sinistre, l’home ha quedat malferit i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha evacuat en estat greu a l’hospital Josep Trueta de Girona. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues unitats del SEM. Els Bombers han mobilitzat tres dotacions pel servei.
Mentre els serveis d’emergències atenien aquest accident de trànsit, cap a un quart i cinc d’una del migdia s’ha produït un segon sinistre a la mateixa autovia, però en sentit contrari, en direcció Girona. En aquest cas, tres vehicles -dos cotxes i una furgoneta- han xocat en cadena per encalç. Aquest segon accident ha deixat una persona ferida lleu. Aquest es podria haver produït per l'anomenat "efecte badoc" ja que alguns dels conductors estava observant l'altre sinistre del sentit contrari.
Els dos accidents a la C-31 han provocat afectacions importants a la circulació. Segons el Servei Català de Trànsit, l’autovia ha quedat tallada totalment durant una estona i, posteriorment, s’ha pogut reobrir amb un carril per sentit. També s’han fet desviaments per als vehicles que circulaven per la zona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant