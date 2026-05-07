Calonge adjudica el projecte de rehabilitació de Santa Maria del Collet per transformar-lo en equipament cultural i docent
La proposta guanyadora, titulada Vincles de Carener, té un pressupost de 119.947,30 euros i és del despatx d'arquitectes Mendoza Partida i l’arquitecte Joaquim Mulà
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i executiu per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet a la Unió Temporal d’Empreses formada per Mendoza Partida i l’arquitecte Joaquim Mulà. La proposta guanyadora, titulada Vincles de Carener, té un pressupost de 119.947,30 euros, IVA inclòs.
La redacció del projecte està previst que finalitzi a finals d’estiu. Posteriorment, l’Ajuntament licitarà les obres, que tenen un cost estimat d’uns 1,5 milions d’euros.
L’actuació ha de permetre transformar aquest bé catalogat del segle XIII en un equipament cultural i docent integrat al jaciment arqueològic i connectat amb l’entorn del parc del Collet i la vil·la romana.
El jurat, presidit per l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i format per tècnics municipals, representants de la Generalitat i del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, ha valorat les propostes dels cinc equips seleccionats en la primera fase del concurs: Manel Bosch, Mateu Barba Arquitectura SLP, C63 Studio SLP, UTE Mendoza Partida + Mulà i BCQ Arquitectura Barcelona SLP.
Segons el jurat, la proposta guanyadora destaca per la seva coherència global, l’ordenació integral de la parcel·la, els accessos adaptats i les connexions territorials. També se’n remarca la qualitat espacial, amb la recuperació de volumetries originals, l’entrada de llum natural al claustre i als espais interiors, i la sensibilitat patrimonial a l’hora de conservar i posar en valor els elements històrics.
Clau per a les comarques gironines
L’alcalde, Jordi Soler, ha assegurat que la intervenció convertirà Santa Maria del Collet en “un equipament cultural clau per a les comarques gironines”, combinant respecte històric amb estratègies sostenibles i innovadores.
