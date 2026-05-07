ERC-Endavant afirma que la sortida de Zaragoza evidencia un govern de Palafrugell “esgotat”
Els republicans recorden que el govern ha perdut prop del 45% dels regidors inicials des de les eleccions municipals del 2023
ERC-Endavant Palafrugell ha alertat que des del seu punt de vista el govern municipal del PSC es troba en una situació de “crisi interna profunda” i amb una “clara manca de lideratge” després de la dimissió de la regidora Judit Zaragoza. La formació republicana assegura que la seva sortida posa de manifest “un projecte polític esgotat” i debilita encara més l’actual equip de govern.
Zaragoza assumia responsabilitats de pes dins l’Ajuntament, com la Policia Local, la contractació municipal, els serveis jurídics i altres àrees considerades estratègiques. Malgrat les discrepàncies polítiques, ERC-Endavant Palafrugell afirma que la regidora havia exercit “amb solvència” en determinats àmbits i considera que la seva dimissió suposa la pèrdua “d’un dels pocs perfils amb capacitat de gestió” dins l’executiu local.
La dimissió s’emmarca en la polèmica sobre la licitació del servei de boies. Els republicans lamenten com s’ha resolt la situació i sostenen que, tot i els esforços que hi han destinat per trobar una sortida millor, “la resposta final no és l’adequada”.
Des d’ERC-Endavant Palafrugell remarquen que aquest episodi “no és un cas aïllat” i apunten que el PSC ha perdut prop del 45% dels regidors inicials des de les eleccions municipals del 2023. Segons la formació, es tracta d’una situació “poc habitual” en un partit que governa i que evidencia una crisi interna de fons.
El grup també adverteix que aquesta situació obligarà a recórrer a persones situades en posicions baixes de la llista electoral, com els números 16 o 18, per cobrir les vacants. A parer seu, això posa de manifest la “debilitat estructural” del govern i pot comportar riscos per a la gestió municipal, ja que es tracta de perfils que, segons ERC-Endavant, no estaven previstos inicialment per assumir responsabilitats de govern en aquest moment del mandat.
Reptes pendents
Els republicans recorden que Palafrugell té encara reptes importants pendents, com el contracte d’aparcament de les zones blaves, la implantació del nou contracte de neteja i recollida de residus o el desenvolupament de la zona esportiva. Segons el grup, aquests projectes requereixen “estabilitat, capacitat de gestió i lideratge”, unes qualitats que consideren que ara mateix “manquen al govern”.
ERC-Endavant Palafrugell també retreu al PSC que es presentés a les eleccions municipals del 2023 amb els lemes d’“experiència, compromís i solvència” i sosté que, a dia d’avui, aquests eslògans “queden lluny de la realitat del govern municipal”.
La formació conclou expressant la seva preocupació pel que resta de mandat i defensa que la ciutadania “mereix un govern fort, cohesionat i amb rumb clar”. Segons ERC-Endavant Palafrugell, però, “el que s’està veient és tot el contrari”.
