"Batalla" entre gegants i aerogeneradors dissabte a l'Estartit en contra els macro projectes de renovables
Impulsada per l'Associació Stop macro parc eòlic marí es farà una jornada reivindicativa on es simularà l'enfrontament amb la participació coordinada d'embarcacions al mar
Ciutadania, pescadors, pagesos, entitats i instucions es concentraran demà, dissabte, contra els macro projectes de renovalbes, el PLEMCAT i el PLATER en una jornada reinvidicativa a l'Estartit.
L’acte, impulsat per l’Associació Stop macro parc eòlic marí en col·laboració amb la Xarxa catalana per a una Transició Energètica Justa, combinarà elements culturals i accions simbòliques.
El moment central serà una performance que simularà una “batalla” entre gegants i aerogeneradors, amb la participació coordinada d’embarcacions al mar.
Entre les intervencions previstes hi ha representants institucionals, entitats del territori i plataformes com SOS Costa Brava, Iaeden Salvem l’Empordà, Stop Macro Parc Eòlic Marí, No al Plemcat, Empordà Dempeus, Defensem l’Empordanet, Unió de Pagesos i Gent del Ter, entre altres.
L’acte vol visualitzar la unitat de municipis, entitats, pagesos, pescadors i ciutadania en contra de projectes especulatius i en defensa del territori.
