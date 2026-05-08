Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura amb una exposició al Museu del Suro
La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol
El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una trentena d'obres de l'etapa "de seny" de l'artista en la qual el fil conductor són els elements "de la terra" i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a la localitat, on va esdevenir "una figura molt rellevant". La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca "el punt surrealista" que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet "conèixer un Cuixart reinventat" i molt més relacionat amb la natura. L'exposició 'Cuixart. Natura, mite i memòria' es pot veure fins al 16 de juliol.
