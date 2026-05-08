El sociosanitari de Palamós amplia el servei de farmàcia
Implementa un nou punt de dispensació de medicació hospitalària d’ús ambulatori per a pacients que reben l’alta del centre
El sociosanitari Palamós Gent Gran ha ampliat i remodelat el servei de farmàcia del centre amb la incorporació d’un nou punt de dispensació de medicació hospitalària d’ús ambulatori. La mesura permetrà que les persones que reben l’alta del centre i necessiten aquest tipus de tractament puguin recollir la medicació al mateix edifici, sense haver-se de desplaçar fins a l’hospital.
La iniciativa té com a objectiu facilitar la continuïtat assistencial i millorar la comoditat dels usuaris, especialment en el cas de pacients que, després d’una estada al centre, han de continuar amb medicació hospitalària en règim ambulatori. Amb aquest nou punt d’atenció farmacèutica, el lliurament es podrà fer de manera més propera i adaptada a les necessitats de les persones ateses.
La remodelació del servei també ha permès adaptar els circuits de treball de farmàcia a l’augment de l’activitat i a la complexitat creixent de l’atenció intermèdia. Segons el centre, l’actuació busca garantir una dispensació segura de la medicació i mantenir una atenció de qualitat i de proximitat.
A banda del nou punt de dispensació, les obres han permès habilitar un espai polivalent destinat a reunions d’equip i sessions multidisciplinàries. Aquest nou espai ha de servir per reforçar la coordinació entre professionals i millorar el seguiment dels pacients.
L’ampliació del servei de farmàcia respon a les noves necessitats assistencials de Palamós Gent Gran, en un context en què l’atenció intermèdia assumeix casos cada vegada més complexos i requereix circuits més àgils entre l’ingrés, l’alta i el seguiment posterior.
