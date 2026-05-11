Robòtica submarina, vaixells visitables i rutes pel litoral al Palamós Terra de Mar
La 19a edició el cap de setmana del 23 i 24 de maig al port es dedicarà al coneixement del mar i del litoral
El festival mariner Palamós Terra de Mar celebrarà la seva 19a edició el cap de setmana del 23 i 24 de maig al port de Palamós. Enguany, la gran festa marinera de la Costa Brava estarà dedicada al coneixement del mar i del litoral, amb activitats de divulgació, visites a embarcacions, navegacions pel litoral, propostes familiars, gastronomia marinera i un mercat d’artesans.
El certamen posarà l’accent en el vessant científic, universitari i de recerca vinculat al medi marí. En aquest marc, el festival comptarà amb la presència del Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, que donarà a conèixer els seus projectes i mostrarà alguns dels vehicles submarins autònoms que desenvolupa, així com l’embarcació de suport Sextant II.
També serà present al port el vaixell hidrogràfic Tofiño, de l’Armada Espanyola, especialitzat en treballs de recerca i cartografia marina. Aquesta embarcació, de 60 metres d’eslora, actualitza cartes nàutiques i estudia el fons marí amb tècniques de reflectivitat i recollida de mostres.
Durant tot el cap de setmana, el públic podrà visitar diversos vaixells participants. A banda del Tofiño i el Sextant II, també hi haurà el buc de Salvament Marítim Salvamar Sirius, la Unitat Marítima dels Mossos d’Esquadra Cap de Creus, l’embarcació dels Agents Rurals Mar Brava, i les patrulleres Río Guadalquivir i Río Riaza, de la Guàrdia Civil.
El conjunt d’embarcacions visitables es completarà amb el remolcador del port de Palamós Olga Q, les barques de pesca d’arrossegament Estrella del Sur III i Nou Gisbert, especialitzades en la pesca de la gamba, i les Barques del Peix Gacela i Estrella Polar, dues embarcacions de fusta que formen part de l’exposició flotant del Museu de la Pesca.
El festival també tornarà a oferir recorreguts marítims pel litoral palamosí. Les sortides es faran amb tres embarcacions diferents i tindran una durada de 45 minuts. Els itineraris permetran descobrir espais com el port i la badia de Palamós, cala Margarida, la platja de la Fosca, el castell de Sant Esteve, S’Alguer i l’espai natural de Castell-Cap Roig. Una de les embarcacions serà la goleta Äran, un veler construït al Mar del Nord l’any 1903, amb capacitat per a unes 50 persones.
Entre les activitats programades també hi haurà iniciació a la navegació amb vela lleugera, caiac i paddle surf, jocs i tallers infantils, demostracions vinculades a les regates de rem amb llagut català i una aula gastronòmica de l’Espai del Peix, on cuiners del municipi elaboraran en directe receptes amb peix de la llotja de Palamós.
El programa inclourà visites guiades al Museu de la Pesca, on també es podrà veure l’exposició pictòrica temporal Pell, a més d’un mercat d’artesans al port, música en directe i espectacles de dansa.
Per accedir a les activitats caldrà adquirir la polsera del festival, que tindrà un preu de 6 euros i donarà accés a totes les activitats, navegacions i visites als vaixells durant els dos dies. Els menors de 2 anys hi podran accedir gratuïtament, sempre acompanyats d’un adult amb polsera. La polsera es podrà comprar als punts d’informació del port o a través del web de venda d’entrades del Museu de la Pesca.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec