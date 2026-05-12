L’Ajuntament de Palamós renovarà 600 fanals amb tecnologia LED per reduir consum i emissions
El projecte suposa la modernització de l’enllumenat públic als barris vells de Palamós i al nucli antic de Sant Joan
L’Ajuntament de Palamós impulsarà aquest any un ambiciós projecte de modernització de l’enllumenat públic als barris vells de Palamós i al nucli antic de Sant Joan, amb la substitució d’uns 600 fanals que han arribat al final de la seva vida útil.
La intervenció compta amb una inversió global de 150.000 euros i preveu reemplaçar els antics equips i làmpades interiors per noves lluminàries amb tecnologia LED, molt més eficients des del punt de vista energètic i lumínic. Aquesta actuació permetrà millorar notablement la qualitat de la llum als carrers, incrementant el confort tant de veïns com de vianants i conductors.
Segons les dades municipals, la renovació comportarà una reducció del consum elèctric d’uns 210.000 kWh anuals, fet que es traduirà en un estalvi econòmic aproximat de 42.000 euros cada any.
A més, el projecte contribuirà a la sostenibilitat ambiental amb una disminució de més de 54 tones anuals d’emissions de CO₂.
Els treballs s’adjudicaran a una empresa especialitzada i està previst que s’iniciïn durant el darrer trimestre d’aquest any.
Aquesta actuació s’emmarca dins una política sostinguda de millora de l’enllumenat públic que el consistori ha anat desplegant en els darrers anys en diferents carrers, places i barris del municipi. L’objectiu és adaptar les instal·lacions a la normativa vigent en matèria de baixa tensió i contaminació lumínica, reduint la potència instal·lada i optimitzant el consum energètic.
En aquest sentit, el municipi ha anat substituint progressivament els antics punts de llum per sistemes LED, molt més eficients i amb menor despesa associada. Aquest procés continuarà en altres sectors de la vila fins a completar la renovació total de les lluminàries obsoletes.
Control i seguiment del consum
Paral·lelament, l’Ajuntament disposa d’un sistema d’informació energètica que permet monitorar de manera contínua el rendiment dels punts de subministrament elèctric municipals. Aquest sistema facilita la detecció de sobreconsums o incidències i permet actuar amb rapidesa per corregir-les.
Gràcies a aquestes mesures, el consistori destaca que la inversió en eficiència energètica es pot amortitzar en un període d’entre dos i tres anys, alhora que contribueix a contenir l’impacte de l’augment dels costos energètics.
