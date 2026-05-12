L’Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebra 25 anys amb actes oberts a la ciutadania
El programa inclou un acte institucional el 4 de juny, una jornada popular i solidària el dia 6 i la inauguració de l’exposició Dones EmpoRderades l’11 de juny
L’Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d’activitats institucionals, culturals i populars que es desplegarà durant el mes de juny. La commemoració vol posar en valor el paper del centre en l’atenció primària del territori i el vincle que ha mantingut amb la ciutadania al llarg d’aquest quart de segle.
Els actes començaran el dijous 4 de juny a la tarda amb una trobada institucional al Castell de Calonge. La vetllada inclourà una taula de debat amb professionals i exprofessionals de l’ABS, usuaris i representants institucionals de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, la Regió Sanitària Girona i els ajuntaments del territori. L’acte finalitzarà amb un sopar commemoratiu.
La celebració continuarà el dissabte 6 de juny a l’estenedor de xarxes del port de Palamós, amb una jornada popular oberta a tota la ciutadania. Durant el matí s’hi faran activitats per a adults i infants, com sessions de ioga i zumba, un espai infantil, un espectacle de màgia, vermut musical i servei de bar solidari. La jornada acabarà amb una arrossada popular i també comptarà amb la participació de diverses entitats associatives dels municipis de l’àrea d’influència de l’ABS, que hi instal·laran taules informatives.
La jornada tindrà també un vessant solidari. Els beneficis del servei de bar i de l’arrossada es destinaran a la campanya Com a casa!, impulsada per ajudar a ampliar i renovar l’Hospital de Dia Mèdic de l’Hospital de Palamós, amb l’objectiu de crear un espai més humà, acollidor i adaptat a les necessitats de les persones ateses.
En el marc de l’aniversari, l’ABS Palamós també inaugurarà l’exposició Dones EmpoRderades, amb una xerrada a càrrec de Mar Casariego, capitana de vaixell i activista social i mediambiental. L’acte tindrà lloc l’11 de juny, a les set de la tarda, a la sala d’actes de l’Edifici Fleming.
L’ABS Palamós es va posar en funcionament el 19 de juny de l’any 2000 i des d’aleshores presta serveis d’atenció primària als municipis de Palamós, Calonge i Sant Antoni i Vall-llobrega. En aquests 25 anys, l’activitat assistencial ha crescut de manera destacada. L’any 2003 es van registrar 100.781 visites, mentre que el 2024 la xifra va arribar a les 222.084 visites anuals, més del doble.
Més població de referència
També ha augmentat la població de referència, que ha passat dels 22.119 habitants de l’any 2000 als 31.873 habitants el 2025. L’evolució demogràfica del territori s’ha reflectit igualment en l’atenció prestada, amb percentatges de població estrangera que actualment se situen entre el 10% i el 23%, segons el municipi.
Actualment, l’equip de l’ABS està format per 87 professionals i ha incorporat nous perfils assistencials, com psicologia, nutrició i fisioteràpia.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec