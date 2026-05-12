Rescaten un excursionista que s’havia desorientat a les Gavarres a Santa Cristina d’Aro
Els Bombers el van localitzar sa i estalvi després que alertés que havia quedat bloquejat
Rescat nocturn a les Gavarres, a Santa Cristina d’Aro. Els Bombers van rescatar aquest dilluns a la nit un excursionista que s’havia desorientat a la zona del Salt de Sant Llop i que no podia continuar el camí.
L’avís es va rebre cap a dos quarts de deu de la nit. L’home va explicar que es trobava bloquejat a la muntanya, que no podia ni baixar ni pujar i que tampoc trobava el camí per tornar.
Els rescatadors dels Bombers el van localitzar cap a tres quarts d’onze de la nit, sa i estalvi. El van assegurar i el van acompanyar fins al camí perquè pogués tornar cap a casa, segons informen des del cos d'emergències.
