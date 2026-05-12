Un robatori violent a Palamós acaba amb un home amb el nas fracturat i diverses dents trencades
La Policia Local el va identificar i els Mossos l’han detingut després de diverses comprovacions
Un home va acabar amb el nas fracturat i diverses dents trencades després de patir un robatori violent de matinada a Palamós. Els fets van passar dissabte, 9 de maig, pels volts de dos quarts de tres de la matinada, a l’avinguda Catalunya, quan un individu va abordar la víctima, la va colpejar i li va robar diners i el mòbil.
Segons fonts properes al cas, la víctima és un home d’edat avançada que en aquell moment es trobava sota els efectes de l’alcohol. L’agressor se li va acostar sol i el va atacar amb violència. Li va sostreure el terminal i els diners de dins la cartera. Arran de l’agressió, l’home va patir lesions importants, entre les quals una fractura nasal i dues peces dentals trencades.
Una dona va alertar ràpidament la Policia Local de Palamós, que va arribar al lloc dels fets en pocs minuts. La víctima va ser assistida i traslladada a l’hospital de Palamós, on va quedar ingressada arran de les ferides patides. Segons les mateixes fonts, posteriorment ja hauria rebut l’alta.
Identificació i detenció
La mateixa nit dels fets, els agents de la Policia Local van fer una primera identificació del possible autor. A la zona hi havia càmeres de seguretat d’un comerç que van enregistrar l’agressió, un element clau per poder avançar en la investigació. A partir d’aquestes imatges i de les indagacions posteriors, els investigadors dels Mossos d'Esquadra van poder situar el sospitós al lloc dels fets i confirmar-ne la identitat.
La investigació va passar a mans dels Mossos d’Esquadra que aquest dilluns al matí van detenir el presumpte autor. L’arrest el van fer agents de la comissaria de la Bisbal d’Empordà. Es tracta d’un home de 29 anys amb gairebé una trentena d’antecedents policials.
El detingut està acusat d’un delicte de robatori amb violència i d’un delicte de lesions. Està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
