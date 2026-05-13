Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró impulsa una nova edició del gran sorteig d’estiu per dinamitzar el comerç local
L'Associació d’Empresaris premiarà les compres als establiments adherits amb experiències per descobrir el municipi per cel, mar i terra.
L’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha posat en marxa una nova edició de la seva campanya comercial d’estiu, que enguany es presenta sota el lema “Aquest estiu, Platja d’Aro... per cel, mar i terra!”. La iniciativa, ja consolidada dins el calendari estiuenc del municipi, vol reforçar la promoció turística, dinamitzar els establiments locals i incentivar la participació ciutadana.
La campanya es desenvoluparà de l’1 de maig al 5 de juliol de 2026 i permetrà als clients dels establiments adherits participar en diversos sortejos. L’objectiu és continuar impulsant el comerç local i consolidar Platja d’Aro com una destinació de referència a la Costa Brava, tant per a les compres com per a les experiències de lleure.
Una de les principals vies de participació serà el Gran Sorteig Final. Totes les persones que facin una despesa mínima de 20 euros en algun dels comerços participants podran omplir una butlleta per optar a una experiència VIP que permetrà descobrir Platja d’Aro des de diferents perspectives: el cel, el mar i la terra. La campanya també inclou un segon premi, consistent en un cap de setmana al municipi.
Paral·lelament, l’associació organitzarà tres sortejos a través del seu perfil d’Instagram.
Els premis inclouen experiències com vols en helicòpter per la Costa Brava, activitats marítimes amb refrigeri, estades en hotels amb esmorzar, àpats en restaurants del municipi, tractaments de bellesa i vals de descompte per a comerços i serveis locals. Segons l’entitat, la proposta busca convidar veïns i visitants a viure Platja d’Aro a través d’una combinació de natura, gastronomia, lleure i comerç.
El Gran Sorteig Final tindrà lloc el 10 de juliol a les 12 del migdia a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Platja d’Aro. Els sortejos es faran amb criteris de transparència. En el cas d’Instagram, s’utilitzarà una aplicació que seleccionarà aleatòriament la persona guanyadora i el procés es gravarà en directe. Els resultats es publicaran l’endemà al web i a les xarxes socials de l’AdEM.
Amb aquesta acció, l’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró reafirma el seu compromís amb el comerç local, la fidelització dels clients i l’atracció de nous visitants al municipi.
