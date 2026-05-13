La Generalitat destina a Cultura i Drets Socials els últims 2,26 milions de l’herència Anlló
Els diners es repartiran a parts iguals entre els dos departaments, que obriran convocatòries públiques perquè les entitats presentin projectes
La Generalitat destinarà a Cultura i Drets Socials els últims 2,26 milions d’euros que quedaven per distribuir de l’herència dels germans Anlló, dos hotelers de Sant Feliu de Guíxols que van morir l’any 2002 sense descendència ni testament. La Junta distribuïdora d’herències ha decidit que aquesta quantitat es reparteixi a parts iguals entre els dos departaments, que obriran convocatòries públiques perquè les entitats interessades puguin presentar els seus projectes, , segons ha pogut saber aquest diari de fonts del Departament d’Economia i Finances.
Amb aquesta decisió, queda liquidada i distribuïda tota l’herència dels germans Anlló, una de les més conegudes de Sant Feliu de Guíxols. En casos com aquest, quan una persona mor sense testament ni hereus, la Generalitat assumeix legalment la tramitació de l’herència intestada. Els béns patrimonials s’han de vendre o adscriure a usos públics i els recursos obtinguts s’han de destinar a finalitats socials, assistencials o culturals. El llegat dels germans Anlló estava format principalment per immobles a Sant Feliu de Guíxols, entre els quals hi havia antics hotels, locals i edificis. Durant més de dues dècades, la Generalitat ha anat resolent tràmits, recursos i processos de venda fins a poder liquidar el conjunt de l’herència.
L’última propietat que es va licitar va ser l’antic hotel Mediterráneo, situat al número 12 del carrer Penitència, que va ser adjudicat el juliol passat per 322.000 euros. L’immoble havia quedat fora de la subhasta celebrada el 17 de juliol arran d’un recurs que finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar.
Convocatòries públiques
Els 2,26 milions que ara es distribuiran se sumen al milió d’euros que la Generalitat ja havia repartit fins ara mitjançant convocatòries públiques dels departaments de Cultura i Drets Socials i Inclusió. A més, dos dels immobles procedents del llegat es van adscriure directament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per destinar-los a habitatge social. En concret, serviran per fer 23 habitatges. D’aquesta manera, el Govern tanca definitivament el llarg procés de gestió de l’herència dels Anlló. Els últims diners es canalitzaran ara a través de Cultura i Drets Socials, amb convocatòries obertes a entitats que vulguin presentar projectes vinculats a aquestes finalitats.
