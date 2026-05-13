Així és el nou passeig marítim de Platja d’Aro després de les obres contra els temporals

La reforma ha costat més de mig milió d’euros i ha servit per renaturalitzar la zona davant del mar, afectada pels temporals Gloria i Nelson

Les imatges de l'estrena del tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro

Les imatges de l'estrena del tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro / Marc Martí

Castell/Platja d'Aro

Platja d'Aro ha inaugurat aquest dimecres el tram sud del passeig marítim, unes obres que han servit per "renaturalitzar-lo" i fer-lo més resistent a futurs temporals. Aquesta part del passeig va patir els embats del Glòria l'any 2020 i el Nelson el 2024.

El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, i l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, han subratllat que els treballs, que han costat més de mig milió d'euros, marquen l'inici d'una nova manera de concebre el litoral, més adaptat al canvi climàtic.

Després del tram sud, ara començarà la construcció de la passera del Riudaura i el consistori espera que les obres per remodelar la resta del passeig, valorades en uns 10 milions, comencin el 2028.

