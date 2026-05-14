La Bisbal En Comú Podem concorrerà el 2027 sota la plataforma La Bisbal En Moviment
El nou espai polític es presenta com una candidatura transversal i participativa per “transcendir les sigles tradicionals”
La Bisbal En Comú Podem es presentarà a les eleccions municipals del 2027 sota la plataforma La Bisbal En Moviment, un nou espai polític que neix amb la voluntat de construir una candidatura més àmplia, plural i connectada amb la realitat social del municipi. Segons ha informat la formació, el projecte vol sumar diverses sensibilitats i impulsar “un nou rumb” a la Bisbal d’Empordà a partir del diàleg, la participació i la construcció col·lectiva.
La Bisbal En Moviment es defineix com un espai ciutadà transversal i participatiu. En aquest procés, La Bisbal En Comú Podem ha decidit integrar-se en el nou moviment amb l’objectiu de “transcendir les sigles tradicionals” i crear una força política amb més capacitat d’interpel·lar la ciutadania.
Reptes encallats
El projecte assegura que vol donar resposta a reptes que considera encallats al municipi, com l’accés a l’habitatge protegit, la millora del manteniment de l’espai públic i el reforç dels serveis bàsics. Entre les prioritats programàtiques que planteja hi ha l’ampliació del CAP per garantir una sanitat pública de qualitat, la construcció d’un nou geriàtric, la dinamització del comerç local i la finalització d’equipaments com la biblioteca municipal.
La plataforma també defensa la necessitat de recuperar el paper de la Bisbal com a capital del Baix Empordà. Amb la premissa de “governar escoltant la gent”, els membres del moviment han iniciat una ronda de trobades amb entitats, comerciants i veïns per recollir necessitats i compartir propostes de millora.
La Bisbal En Moviment fa una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i afirma que vol apostar per la transparència, la proximitat institucional i la participació veïnal. Segons el nou espai, l’objectiu és recuperar la confiança i construir el futur de la ciutat “de manera conjunta”.
