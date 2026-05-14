Desmantellen un punt de venda de droga a Palafrugell i envien el detingut a presó
Els agents de la Policia Local i la Nacional van trobar 4,5 quilos d’haixix, 455 grams de marihuana i 82 grams de cocaïna preparada per a la venda
La Policia Local de Palafrugell i la Policia Nacional han desmantellat un presumpte punt de venda de droga en un domicili del municipi. L’operatiu, fruit d’una investigació conjunta entre els dos cossos, es va desplegar el divendres 8 de maig i va finalitzar amb la detenció d’un home de 42 anys.
L’actuació policial es va fer en un immoble situat al carrer Mas Gras de Palafrugell, on els agents van practicar una entrada i escorcoll. Durant la intervenció, la policia va localitzar 4,5 quilos d’haixix, 455 grams de marihuana i 82 grams de cocaïna preparada per a la venda.
A banda de les substàncies estupefaents, els agents també van intervenir material relacionat amb la preparació i distribució de droga. Segons la investigació, el domicili s’hauria utilitzat com a punt de distribució de substàncies estupefaents al municipi.
El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional. Posteriorment, l’home va ser traslladat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres.
L’operatiu s’emmarca en les actuacions policials contra el tràfic de drogues a Palafrugell i posa de manifest la coordinació entre la Policia Local i la Policia Nacional per combatre aquest tipus de delictes, seogns informa el cos local.
