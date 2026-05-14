Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsvaga docents Gironasala de concerts GironaSílvia Orriolsparc Jordi Vilamitjanarodatge EnredadosGirona - Reial Societat
instagramlinkedin

El Museu de Pesca de Palamós impulsa un projecte per repoblar el litoral d'espècies de peixos autòctons

Es criaran alevins en ecoincubadores marines, que posteriorment s'alliberaran

La façana del Museu de Pesca de Palamós.

La façana del Museu de Pesca de Palamós. / ACN

ACN

ACN

Palamós lidera un projecte vinculat al mar a través d'una iniciativa del Museu de la Pesca (Fundació Promediterrània), que permetrà reduir la pèrdua de biodiversitat marina mitjançant la repoblació d’espècies pesqueres autòctones. El projecte, que rep el nom de 'Repoblem el Mar-MarViu' es durà a terme durant els tres anys vinents al municipi i al litoral del Baix Empordà amb l'objectiu de convertir-se en un "model" de restauració marina, sostenible i aplicable a altres zones de la Mediterrània. El sistema, que ja s'aplica a la zona del Rosselló, es basa en la cria d'alevins en ecoincubadores marines, capaces d'elevar en més d'un 40% la supervivència de les larves.

La iniciativaes basa en un catàleg únic de postlarves desenvolupat pels socis científics, que identifica i prioritza les espècies clau per a la biodiversitat mediterrània. Aquesta base de coneixement permet desplegar un pilot únic de repoblació, amb la cria d’alevins d’espècies pesqueres autòctones en ecoincubadores marines, ubicades en un contenidor habilitat especialment per aquesta funció.

El projecte incorpora un sistema de monitoratge genètic (ADN ambiental) que permetrà seguir, per part dels científics, però també per a tot el públic interessat, l’evolució de les espècies repoblades i avaluar el seu impacte en els ecosistemes litorals, amb l’alliberament dels juvenils, en zones específiques de la badia de Palamós i entorn les Illes Formigues.

A més de restaurar la biodiversitat, aquest projecte vol contribuir directament a la resiliència climàtica del litoral mediterrani, reforçant la capacitat d’adaptació dels ecosistemes i del sector pesquer davant els impactes del canvi climàtic.

La seva alineació amb el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 i la Política Pesquera Comuna, el converteixen en un referent de cooperació transfronterera en restauració marina.

El projecte es fa en cooperació i aliança de l'Euroregió i compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós, la Universitat de Girona, el Centre Nacional de Recerca Científica francès i la Universitat de Sorbonne de París; i amb la col·laboració del GALP Costa Brava, Nova Bocana Barcelona, l’Associació Leader Illa de Menorca, el Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, i la Universitat de Perpinyà.

Notícies relacionades

El programa té un pressupost d'un milió d'euros, amb una aportació del Fons FEDER de 658.109 euros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
  2. Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
  3. Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
  4. Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
  5. Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
  6. «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
  7. Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
  8. Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus

El Museu de Pesca de Palamós impulsa un projecte per repoblar el litoral d'espècies de peixos autòctons

El Museu de Pesca de Palamós impulsa un projecte per repoblar el litoral d'espècies de peixos autòctons

Les famílies tornaran a tenir 60 euros per alumne per comprar material escolar

Les famílies tornaran a tenir 60 euros per alumne per comprar material escolar

El Fòrum del Mediterrani posa el focus a les Balears i els desafiaments del creixement turístic

El Fòrum del Mediterrani posa el focus a les Balears i els desafiaments del creixement turístic

Una dona resulta ferida a Tossa en caure-li una teula al cap

Una dona resulta ferida a Tossa en caure-li una teula al cap

Girona suma gairebé 700 noves empreses en tres mesos

Girona suma gairebé 700 noves empreses en tres mesos

El pla per millorar l’aigua a Girona: 7,7 milions en ajuts fins al 2029

El pla per millorar l’aigua a Girona: 7,7 milions en ajuts fins al 2029

Girona preveu instal·lar la grada de l’auditori del Centre Cultural La Mercè a principis del 2027

Girona preveu instal·lar la grada de l’auditori del Centre Cultural La Mercè a principis del 2027

Ajornat el concert de Max Navarro a Camós pel pronòstic de pluges

Ajornat el concert de Max Navarro a Camós pel pronòstic de pluges
Tracking Pixel Contents