Tornen a detenir el lladre multireincident violent de Palamós per robar un mòbil d’un cop de puny
En el primer cas va deixar una víctima amb el nas fracturat, dues dents trencades i sense 500 euros ni el mòbil
Els Mossos d’Esquadra han detingut novament el multireincident, de 29 anys, de Palamós, ara per robar un mòbil d’un cop de puny. Ho van fer l’endemà de ser detingut pel robatori violent avançat per Diari de Girona que va deixar una víctima amb el nas fracturat i dues dents trencades. En jutge n'ha ordenat l'ingrés a presó provisional.
En aquest segon cas, els fets van passar cap a les onze de la nit del dia 12 de maig, l'endemà de ser detingut pel primer fet, quan un ciutadà estava assegut a la finestra d’una casa situada a l’avinguda Onze de Setembre. Segons els Mossos, l’home se li va acostar i, sense cap justificació, li va donar un fort cop de puny al nas i li va sostreure el telèfon mòbil de les mans.
La víctima va quedar atordida i va demanar ajuda a un establiment proper, des d’on es va poder trucar al 112. Diverses patrulles de la comissaria de la Bisbal d’Empordà es van desplaçar fins al lloc dels fets i van detenir el presumpte autor pels voltants poc després. Els agents van poder recuperar el mòbil sostret i, durant l’escorcoll, li van trobar una navalla.
Reincident
L’home ja havia estat arrestat el dia abans, l’11 de maig, pel primer robatori violent. Aquest cas va tenir lloc la matinada del 9 de maig, quan l’agressor va abordar una víctima que tornava cap a casa seva, la va tirar a terra i, un cop indefensa, la va colpejar amb puntades de peu. L’home va patir la fractura del nas, la pèrdua de dues dents i va arribar a perdre el coneixement momentàniament.
El presumpte autor li va sostreure uns 500 euros en efectiu i el telèfon mòbil. La víctima va ser atesa inicialment per una patrulla de la Policia Local de Palamós i posteriorment va haver de ser traslladada a l’hospital de Palamós per les lesions patides.
Segons els Mossos, la col·laboració entre la Unitat d’Investigació de la comissaria de la Bisbal d’Empordà i la Policia Local de Palamós va permetre resoldre la presumpta autoria d’aquest primer assalt i detenir-lo l’11 de maig.
A més, el dia 9 de maig els Mossos ja l’havien detingut també per un robatori amb força a l’interior d’un vehicle estacionat al carrer Voramar de Palamós.
El detingut, amb múltiples antecedents per fets similars, va passar el dia 12 de maig a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà i va entrar a presó.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus