Calonge i Sant Antoni impulsa un espai de suport i acompanyament emocional per a la gent gran
Les sessions, dinamitzades per una psicoterapeuta, es fan cada dimecres al Palau Firal de Sant Antoni amb una desena de participants.
El projecte “Gestionant la Vida” ha arrencat de nou a Calonge i Sant Antoni. Es tracta d’un espai de trobada, dinamitzat per una psicoterapeuta, adreçat a persones grans del municipi per compartir sentiments, emocions i preocupacions vinculades als canvis que es produeixen al llarg d’aquesta etapa vital.
L’activitat compta amb una desena de participants i es duu a terme amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i el Servei d’Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Les sessions ofereixen un espai de relació, acompanyament i suport emocional. A través de dinàmiques i exercicis, les persones participants aprenen estratègies per tenir cura de si mateixes i deixar-se cuidar, expressar adequadament allò que senten i reconèixer les pròpies fortaleses.
En aquest espai es treballen aspectes com el canvi en el rol social, la pèrdua de persones estimades, l’adaptació a noves condicions físiques o la recerca d’un sentit profund en aquesta nova etapa de la vida.
El projecte es va iniciar a finals del mes d’abril i preveu sessions setmanals cada dimecres, de 10.30 a 12 h, al Palau Firal de Sant Antoni.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen