Calonge i Sant Antoni impulsa un espai de suport i acompanyament emocional per a la gent gran

Les sessions, dinamitzades per una psicoterapeuta, es fan cada dimecres al Palau Firal de Sant Antoni amb una desena de participants.

Calonge i Sant Antoni endega de nou el grup de suport a persones grans amb el projecte “Gestionant la Vida” / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

El projecte “Gestionant la Vida” ha arrencat de nou a Calonge i Sant Antoni. Es tracta d’un espai de trobada, dinamitzat per una psicoterapeuta, adreçat a persones grans del municipi per compartir sentiments, emocions i preocupacions vinculades als canvis que es produeixen al llarg d’aquesta etapa vital.

L’activitat compta amb una desena de participants i es duu a terme amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i el Servei d’Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Les sessions ofereixen un espai de relació, acompanyament i suport emocional. A través de dinàmiques i exercicis, les persones participants aprenen estratègies per tenir cura de si mateixes i deixar-se cuidar, expressar adequadament allò que senten i reconèixer les pròpies fortaleses.

En aquest espai es treballen aspectes com el canvi en el rol social, la pèrdua de persones estimades, l’adaptació a noves condicions físiques o la recerca d’un sentit profund en aquesta nova etapa de la vida.

El projecte es va iniciar a finals del mes d’abril i preveu sessions setmanals cada dimecres, de 10.30 a 12 h, al Palau Firal de Sant Antoni.

