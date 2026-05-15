Palafrugell arranja els camins de terra afectats pel temporal Harry
L’Ajuntament ultima els darrers treballs a Santa Margarida i també fa tasques de desbrossament per millorar el pas i la visibilitat
L’Ajuntament de Palafrugell ha dut a terme treballs d’arranjament en diversos camins de terra que van quedar afectats pel temporal Harry el mes de gener. Les pluges intenses van erosionar ferms, van arrossegar material i van obrir reguerots en diferents punts, especialment en camins rurals i accessos de Llofriu, Palafrugell, Tamariu, Llafranc i Calella.
Segons el consistori, les actuacions han permès millorar la transitabilitat dels camins afectats després que l’aigua deixés trams irregulars i en mal estat. Alguns d’aquests camins havien estat arranjats feia poc, però les precipitacions van tornar a malmetre’n el ferm. Per aquest motiu, l’Àrea de Serveis Municipals ha intervingut en funció de l’estat de cada via i del nivell de necessitat detectat.
Els treballs s’han centrat en la recuperació dels ferms, l’arranjament dels trams més erosionats i la millora dels punts que havien quedat més deteriorats després de les pluges. Les actuacions s’han repartit per diferents sectors del municipi, tant en camins rurals com en accessos i zones de pas habitual.
Del camí de Llofriu al paratge de la Viola
A Llofriu, s’ha actuat en punts com el camí de la font de la Teula, el paratge del Sobirà, el camí de can Genoher, el camí del Corn de l’Aigua, el camí del Cementiri, el camí de Molló, el camí de ca l’Estela, el camí vell de Llofriu i el camí de Llofriu al paratge de la Viola.
A Palafrugell, els treballs han inclòs el camí del Coll de la Morena, l’accés al Rodamon, el camí de Palamós a Pals, el camí del paratge de la Viola, el camí de la Creu Roquinyola, la via verda del Tren Petit, el camí del Cementiri, el pàrquing de terra del carrer Daró, el camí del Pi Verd i el camí dels Plans.
També s’han fet actuacions a Tamariu, al camí vell, el paratge de Boet, el Puig Rumí, la Portalada, el Cap de Gall, el pou dels veïns, Cantallops, el paratge del Coniell, el Ros Lluny i les cunetes de la carretera del Bruguerol. A Llafranc, les feines han afectat el camí de Farena I i II i el camí del paratge Ros i dels Torrents.
A Calella, s’ha treballat al camí de Santa Margarida a Ermedàs, el camí del Jardí Botànic, el pàrquing de la costa dels Tarongers, el camí del Puig Llorà a Santa Margarida i el camí de Rapinya.
Actualment, l’Ajuntament està ultimant els darrers punts pendents. En concret, resten per acabar el camí que va de Santa Margarida a la Colina del Sol i el camí de Santa Margarida a Prat Xirlo 3.
La previsió municipal és completar aquests treballs en els pròxims dies. Paral·lelament, també s’estan fent feines de desbrossament dels marges per millorar el pas i la visibilitat als camins.
