Junts porta a debat a Sant Feliu la demografia i l’habitatge: «Cal una planificació seriosa»
Salvador Vergés i Toni Carrión participen en un acte a la Casa Irla sobre immigració, cohesió social i equilibri territorial
Junts a Sant Feliu de Guíxols va organitzar aquest divendres al vespre un acte a la Casa Irla per debatre sobre demografia, habitatge, immigració, cohesió social i equilibri territorial. La conversa, titulada Repte demogràfic i moment polític: habitatge, nació, immigració i equilibri territorial, va comptar amb la participació del diputat al Parlament Salvador Vergés i del regidor i portaveu de Junts a l’Ajuntament de Sant Feliu, Toni Carrión.
La trobada va servir per posar sobre la taula alguns dels reptes que, segons la formació, afronten tant Sant Feliu de Guíxols com el conjunt de Catalunya, especialment pel que fa a l’accés a l’habitatge, la pressió sobre els serveis públics, la transformació social dels municipis, la immigració i la preservació de la identitat i l’equilibri territorial. Durant la conversa, Vergés va defensar que Catalunya necessita «una planificació demogràfica i territorial seriosa» que permeti garantir l’accés a l’habitatge, preservar la cohesió social i evitar desequilibris que, segons va dir, puguin acabar deteriorant la qualitat de vida dels municipis. El diputat també va remarcar la necessitat que el país recuperi eines i capacitat de decisió per gestionar els seus propis reptes.
Per la seva banda, Carrión va centrar la seva intervenció en la realitat de Sant Feliu de Guíxols i en l’impacte que tenen els canvis demogràfics i socials sobre l’habitatge i els serveis públics. El portaveu municipal de Junts va reivindicar «un model de creixement equilibrat, sostenible i compatible amb la identitat i la cohesió del municipi».
L’acte va comptar amb participació de públic i es va tancar amb un col·loqui final, en què els assistents van poder compartir reflexions i inquietuds sobre el futur del territori. Des de Junts a Sant Feliu van valorar positivament la trobada i van expressar la voluntat de continuar generant espais de debat sobre els reptes que afecten el municipi i el país.
Subscriu-te per seguir llegint
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Carta d'una lectora: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7 a Aiguaviva
- Quines possibilitats té el Girona de salvar-se? Guia per entendre la lluita pel descens
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles