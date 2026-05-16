Sant Feliu de Guíxols torna a posar el peix blau ganxó a taula

La campanya gastronòmica arrenca amb deu restaurants participants i activitats sobre anxoves, nutrició, vins i cuina marinera

Tastets del Peix Blau Ganxó durant la presentació de la campanya a Sant Feliu de Guíxols. / Ajutnament de Sant Feliu de Guíxols

Redacció

Sant Feliu de Guíxols torna a posar el Peix Blau Ganxó a taula. La ciutat ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica, una de les més tradicionals del municipi, amb tastets a preus populars i una gran assistència de públic.

Enguany hi participen deu restaurants, que oferiran diferents propostes vinculades al peix blau, ja sigui en forma de menús, plats o altres modalitats gastronòmiques. L’oferta es pot consultar als llibrets distribuïts per Sant Feliu de Guíxols i també al web municipal de turisme.

Una cita gastronòmica

La campanya va néixer als anys noranta per impulsar el sector de la restauració local i, amb el pas dels anys, s’ha consolidat com una cita gastronòmica pròpia de la ciutat. La iniciativa posa en valor un producte senzill i arrelat al territori, vinculat a la tradició marinera ganxona i al treball dels restauradors locals.

La presentació d’aquest dissabte també ha tingut una vessant familiar, amb el taller infantil d’estampació «Peixos al tòrcul», organitzat per Cocu Associació Cultural. Els participants han dissenyat un peix i l’han estampat sobre paper amb pintura a l’oli i un tòrcul.

Més enllà dels plats i menús als restaurants, el Peix Blau Ganxó inclou un programa d’activitats complementàries fins al juny. El dissabte 23 de maig es farà el taller «L’art de conservar anxoves», a l’Espai Polivalent del Mercat Cobert, on els participants aprendran a elaborar conserva d’anxoves.

El dissabte 30 de maig, la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit acollirà la conferència «Del mar al cor: el valor nutricional del peix blau», a càrrec del consultor i formador nutricional Josep Pont. El programa continuarà el dissabte 6 de juny amb ViViVi + tast de peix blau, al Monestir, una proposta que combinarà vins, música i degustació gastronòmica.

La campanya es tancarà el dimecres 10 de juny a la Llotja de la Confraria de Pescadors amb una demostració de cuina del xef Tomàs Brull, centrada en receptes amb l’anxova com a protagonista. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Reclamen recuperar el Castell de Montjuïc de Girona amb una ofrena floral

Girona bateja la placeta de Sebastià Parra Nuño en un acte que reivindica l'educació com a transformació social

Girona estrena tres aules de natura als barris per apropar la biodiversitat i l'educació ambiental

USTEC exigeix que ERC i Comuns condicionin els pressupostos a les peticions dels docents per resoldre el conflicte

Míchel: "Han de sentir que nosaltres ens hi juguem molt més"

Junts presenta Sílvia Ripoll com a candidata a Roses: «No es poden normalitzar ni la inseguretat ni la pèrdua de confiança en les institucions»

Junts porta a debat a Sant Feliu la demografia i l'habitatge: «Cal una planificació seriosa»

