Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro celebren el 65è Aplec de Pedralta
El bon temps ha acompanyat en aquesta jornada festiva carregada de concursos, jocs i famílies
L'Associació de Festes Ganxones i els ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro han celebrat aquest diumenge el 65è Aplec de Pedralta.
Als peus de la famosa roca basculant que dona nom a l'indret, s'han fet els dos grans actes clàssics de l'aplec: al matí, el concurs d'allioli, que s'ha celebrat en paral·lel al concurs de rams i conjunts de flors boscanes. Al migdia, a quarts d'una, s'ha dut a terme el lliurament de premis i un vermut popular.
A partir de la tarda, la programació ha continuat amb festes infantils, jocs de camp, xocolatada i cançó de taverna. La jornada ha estat marcada majoritàriament el bon temps i la gran afluència de persones.
- Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles