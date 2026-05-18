Apunyalen un home a la cuixa durant una baralla a Sant Feliu de Guíxols
Els Mossos van identificar el presumpte agressor i la Policia Local l’ha detingut aquesta matinada
Una baralla a Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home apunyalat i ferit a la cama.
Els fets van tenir lloc pels volts de la una del migdia al carrer de Sant Domènec i van mobilitzar diversos efectius d’emergències de la zona, entre els quals els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i el SEM.
Quan els agents van arribar al lloc, van trobar-hi la víctima, un home d’uns 40 anys, ferit i ensangonat a la cuixa. Inicialment, les lesions semblaven de molta gravetat. Els sanitaris el van atendre i posteriorment el van evacuar a l’hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar. Tot i la gravetat inicial de la ferida, no es temia per la seva vida i finalment, el vespre de diumenge, va ser donat d'alta, confirmen fonts del centre de salut.
Identificat i detingut
Arran de la declaració de diversos testimonis i de les gestions policials, els Mossos d’Esquadra van poder identificar el presumpte autor de l’apunyalament. Es tracta d’un jove de 20 anys que fins ara no constava amb antecedents policials. A la zona, la policia també va recuperar el ganivet utilitzat en l'atac.
Aquest dilluns de matinada, la Policia Local, que ja disposava de la informació sobre l’home identificat pels Mossos, l’ha localitzat a la zona del carrer d'Àngel Guimerà amb Sant Ramon mentre consumia begudes alcohòliques. Els agents l’han detingut pels volts de dos quarts d’una de la matinada com a presumpte autor d’un delicte de lesions.
Els motius de l’enfrontament entre els dos homes no han transcendit, segons confirmen els Mossos. El detingut es troba a dependències policials de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i està pendent de passar properament a disposició judicial.
