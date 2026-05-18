Un cotxe bolca a Palau-sator i deixa dos ferits
Els quatre ocupants han pogut sortir pel seu propi peu del vehicle accidentat a la GI-651
Un accident de trànsit amb un cotxe bolcat ha acabat aquest dilluns al matí amb dos ferits lleus a Palau-sator.
El sinistre s’ha produït poc abans de les vuit del matí a la GI-651, al seu pas per aquest municipi del Baix Empordà. Per causes que s’investiguen, el vehicle ha acabat completament bolcat a la via.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra. A l’interior del cotxe hi viatjaven quatre persones, que han pogut sortir del vehicle pel seu propi peu.
Tot i això, dues d’elles han resultat ferides de poca gravetat. Els sanitaris del SEM les han atès al lloc i posteriorment les han evacuat a l’hospital comarcal de Palamós.
