L’Ajuntament de Begur avança la temporada de serveis a les platges davant l’arribada primerenca de visitants
Una de les novetats és la posada en marxa del servei de dutxes des del mes de maig a diverses platges
L’Ajuntament de Begur ha decidit avançar l’activació dels serveis de temporada a les platges del municipi a partir de la segona quinzena de maig, amb l’objectiu d’adaptar-se a un increment de visitants que cada any s’inicia abans de l’estiu. Aquesta mesura respon a la voluntat de consolidar un model de litoral més inclusiu, segur, sostenible i de qualitat.
El govern destaca entre les actuacions d’aquesta temporada, la millora de l’accessibilitat. S’han reinstal·lat passeres de fusta a platges com Sa Riera, el Racó, Sa Tuna i Aiguablava per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda. També es mantenen els espais d’ombra adaptats i les línies de vida a Sa Riera i Sa Tuna, que permeten una entrada i sortida de l’aigua més segura.
A més, es reprèn el servei de bany assistit amb cadira amfíbia, gestionat per la Creu Roja, a les platges amb servei de socorrisme: el Racó, Sa Riera, Sa Tuna i Aiguablava.
El regidor de Platges, Jordi González, ha destacat que aquesta anticipació dels serveis respon a una realitat cada cop més evident: “la temporada turística comença abans i el municipi ha d’estar preparat per garantir les millors condicions tant a residents com a visitants”.
Una altra novetat és la posada en marxa del servei de dutxes ja des del mes de maig a diverses platges, recuperant així una prestació molt demandada pels banyistes.
El salvament i socorrisme pel 15 de juny
Pel que fa a la seguretat, el servei de salvament i socorrisme s’activarà el 15 de juny. Paral·lelament, el consistori reforçarà la neteja i el manteniment del litoral, avançant la recollida de residus durant els caps de setmana de maig i fins a mitjans de setembre.
També s’han renovat les papereres amb models més accessibles i resistents, i es mantindrà personal de neteja assignat a les principals zones litorals des d’aquest mateix mes. Finalment, els lavabos públics s’obriran de manera anticipada, especialment a Aiguablava, on entraran en funcionament abans que la temporada passada.
Amb aquestes mesures, Begur reafirma el seu compromís amb un litoral adaptat a les noves dinàmiques turístiques i orientat a garantir una experiència accessible i de qualitat per a tothom.
