La tempesta deixa veïns sense llum a Sant Feliu de Guíxols
L’Ajuntament apunta que podrien ser casos aïllats a zones com Pedralta, Santa Amanç o el carrer Pecher després d’un episodi amb més de 90 litres per metre quadrat
La forta tempesta que ha afectat aquest dilluns Sant Feliu de Guíxols ha deixat alguns veïns sense llum en diferents punts del municipi. Fonts de l’Ajuntament han explicat que podrien ser casos aïllats i han situat algunes de les incidències en zones com Pedralta, Santa Amanç o alguna casa de l’entorn del carrer Pecher. L’episodi de pluja ha descarregat entre aquest migdia i primera hora de la tarda més de 90 litres per metre quadrat al municipi, amb alguns pluviòmetres d’usuaris particulars que han arribat a marcar 120 litres.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes de la tarda als centres escolars del municipi arran de la intensitat de la tempesta. Els Bombers han registrat una seixantena d’avisos entre la una del migdia i les quatre de la tarda en aquesta zona, 34 dels quals a Sant Feliu de Guíxols i 10 a Caldes de Malavella.
Un dels serveis més destacats a Sant Feliu ha estat el rescat dels ocupants d’un vehicle que havia quedat atrapat pel desbordament de la riera al carrer de Cristòfor Colom. El rescat s’ha pogut fer sense problemes i els afectats no han resultat ferits. La tempesta també ha provocat afectacions puntuals al subministrament elèctric, que l’Ajuntament vincula, de moment, a incidències localitzades en alguns punts concrets del municipi.
