Cau un pi de grans dimensions al mig de la carretera a Sant Feliu de Guíxols
El municipi recupera la normalitat després d’un episodi de tempestes que va deixar més de 100 litres i una cinquantena d’avisos als Bombers
Sant Feliu de Guíxols va recuperant la normalitat després de les tempestes de dilluns a la tarda, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat i van obligar a suspendre les classes al municipi.
Aquest dimarts, però, encara hi ha hagut la ressaca d’algunes afectacions. Els conductors que circulaven per la C-253 a Sant Feliu de Guíxols s’han trobat amb un fort ensurt quan faltaven pocs minuts per les set del matí: un pi de grans dimensions ha caigut en aquesta via cèntrica que uneix el municipi amb s’Agaró.
Arran de l’incident, els Bombers han activat diverses dotacions. Tot i l’espectacularitat de la caiguda, no s’han hagut de lamentar afectacions personals. Els efectius han talat i retirat l’arbre del mig de la via per restablir la circulació.
Segons els Bombers, des de dilluns, quan es va produir el tren de tempestes, s’han acumulat una cinquantena d’avisos a Sant Feliu de Guíxols i en una vintena hi han acabat treballant. La majoria han estat per acumulacions d’aigua en baixos, terrasses, algun vehicle i carrers.
Des del cos d’emergències indiquen que, malgrat la intensitat de l’episodi, no hi ha hagut cap afectació de gravetat.
