Marrecs de Saltimmigració Gironasenglar CadaquésShakiranou bar germans RocaRoberto Íñiguezclassificació primera divisió
Cau un pi de grans dimensions al mig de la carretera a Sant Feliu de Guíxols

El municipi recupera la normalitat després d’un episodi de tempestes que va deixar més de 100 litres i una cinquantena d’avisos als Bombers

El pi de grans dimensions al mig de la C-253 a Sant Feliu de Guíxols. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols va recuperant la normalitat després de les tempestes de dilluns a la tarda, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat i van obligar a suspendre les classes al municipi.

Aquest dimarts, però, encara hi ha hagut la ressaca d’algunes afectacions. Els conductors que circulaven per la C-253 a Sant Feliu de Guíxols s’han trobat amb un fort ensurt quan faltaven pocs minuts per les set del matí: un pi de grans dimensions ha caigut en aquesta via cèntrica que uneix el municipi amb s’Agaró.

Arran de l’incident, els Bombers han activat diverses dotacions. Tot i l’espectacularitat de la caiguda, no s’han hagut de lamentar afectacions personals. Els efectius han talat i retirat l’arbre del mig de la via per restablir la circulació.

Redacció

Segons els Bombers, des de dilluns, quan es va produir el tren de tempestes, s’han acumulat una cinquantena d’avisos a Sant Feliu de Guíxols i en una vintena hi han acabat treballant. La majoria han estat per acumulacions d’aigua en baixos, terrasses, algun vehicle i carrers.

Des del cos d’emergències indiquen que, malgrat la intensitat de l’episodi, no hi ha hagut cap afectació de gravetat.

