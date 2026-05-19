Els Comuns demanen explicacions pels abocaments d’aigües residuals al Baix Empordà
El grup registra preguntes al Parlament sobre l’estat de la depuradora de Vall-llobrega i Palamós després dels danys causats pel temporal del gener
Els Comuns han demanat explicacions al Govern de la Generalitat pel funcionament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vall-llobrega i Palamós i pels abocaments d’aigües residuals al litoral del Baix Empordà que la formació assegura que s’haurien produït. El grup parlamentari ha registrat una bateria de preguntes al Parlament, a través del diputat Lluís Mijoler, per aclarir l’estat de la infraestructura després dels danys que va patir arran del temporal del gener del 2026.
La formació expressa la seva «profunda preocupació» pel funcionament de la depuradora i sosté que la infraestructura «no estaria garantint el tractament complet de les aigües». Segons els Comuns, aquesta situació hauria provocat «episodis d’abocament directe al mar» que haurien generat alarma entre els municipis afectats, les entitats del territori i la ciutadania. En la iniciativa parlamentària, registrada aquest 18 de maig, el grup demana transparència sobre el volum d’aigües residuals que s’haurien pogut abocar sense tractar i reclama conèixer quins controls de qualitat s’han fet des de principis d’any, així com els resultats obtinguts. L’objectiu, segons exposen, és garantir la seguretat sanitària de les aigües de bany abans de l’inici de la temporada turística.
«Antiga i vulnerable»
Els Comuns també alerten de «possibles dèficits estructurals de manteniment, modernització i resiliència climàtica» d’una instal·lació que consideren «antiga i vulnerable». En aquest sentit, el grup s’ha sumat a la reclamació de diverses institucions del territori per impulsar una auditoria tècnica de totes les depuradores del Baix Empordà.
La proposta registrada per Mijoler també insta l’Agència Catalana de l’Aigua a concretar quines inversions preveu per a la reparació i modernització de la depuradora o, fins i tot, per estudiar-ne un possible trasllat a un nou emplaçament. Més enllà de les actuacions urgents, els Comuns defensen que cal avançar cap a un model de sanejament que incorpori tecnologies de tractament terciari per facilitar la regeneració i reutilització de l’aigua depurada en usos agrícoles, urbans o industrials.
La formació emmarca aquesta demanda en el context d’emergència hídrica i en la necessitat d’adaptar les infraestructures al risc creixent d’inundacions associat al canvi climàtic. Segons els Comuns, l’objectiu és garantir una gestió més eficient de l’aigua, protegir el litoral i reforçar la capacitat de resposta del sistema de sanejament del Baix Empordà.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà