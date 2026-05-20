Inspeccionen uns terrenys de Sant Feliu de Guíxols amb famílies amb menors vivint en "barraques" i animals sense regularitzar
La Policia Nacional, la Policia Local i el Seprona de la Guàrdia Civil van fer servir un dron per comprovar l’estat de les construccions i van aixecar actes per infraccions relacionades amb animals i drogues
La Policia Nacional, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i el Seprona de la Guàrdia Civil han inspeccionat uns terrenys del municipi on, segons la policia, hi havia una gran afluència de persones, algunes amb menors d’edat, que vivien en infrahabitatges sense cap mena de permís ni legalització.
L’actuació s’emmarca en els dispositius conjunts que la Policia Nacional ha dut a terme durant les últimes setmanes al Baix Empordà, en coordinació amb les policies locals de Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell, per reforçar la seguretat ciutadana i fer controls en zones on s’han detectat problemàtiques de convivència i possibles infraccions administratives o penals.
A vista de dron
En el cas de Sant Feliu de Guíxols, els agents van utilitzar un dron policial per observar l’estat de les construccions que la policia qualifica de "barraques" instal·lades a un descampat situat a la zona alta de la població. Segons la policia, les estructures presentaven un estat de deteriorament important i funcionaven com a habitatges improvisats.
Durant la inspecció, els agents també van detectar la presència de diversos animals, entre els quals hi havia gallines, cabres, paons i tortugues de Florida. Arran de l’actuació, van aixecar diverses actes per infraccions relacionades amb animals de companyia, explotacions ramaderes i també per tinença de substàncies estupefaents.
La policia sosté que aquests dispositius tenen un caràcter preventiu i busquen actuar en espais on es poden generar situacions d’insalubritat, ocupacions irregulars o problemes de convivència. També remarquen la importància de la coordinació entre diferents cossos policials per abordar aquestes situacions des d’una perspectiva multidisciplinària.
Dos detinguts per drogues
En paral·lel, els dispositius també han permès actuar contra el tràfic de drogues al Baix Empordà. A Palafrugell, la Policia Nacional i la Policia Local van desmantellar un punt de venda on es van intervenir 4,5 quilos d’haixix, cocaïna i marihuana, i el detingut va ingressar a presó.
A Sant Feliu de Guíxols, els agents van arrestar un altre home que es movia amb patinet elèctric i portava 98 dosis de cocaïna -70 grams- preparades per a la venda i 350 euros. Un cop detingut i identificat, els agents van poder saber que es trobava en situació irregular a Espanya.
Segons la policia, tots els casos formen part dels quatre dispositius conjunts desplegats en menys d’un mes a la comarca.
