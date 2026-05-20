El “kit de mama” per acompanyar les dones operades de càncer de mama arriba a l’hospital de Palamós
La iniciativa va començar com una prova pilot de la Fundació Oncolliga al Trueta i es va estenent arreu del territori
L’hospital de Palamós oferirà, a partir d’ara, un kit de mama a les dones que s’hagin de sotmetre a una cirurgia mamària. El lot, finançat per la Fundació Oncolliga Girona, inclou informació i productes útils per al postoperatori i està pensat per facilitar la recuperació de les pacients i contribuir al seu benestar físic i emocional des del primer moment.
La iniciativa va començar com una prova pilot a l’hospital Josep Trueta l’octubre del 2025 i ara s’amplia a l’hospital de Palamós. D’aquesta manera, Oncolliga reforça la seva tasca de suport a les persones afectades de càncer i a les seves famílies, en col·laboració amb els equips sanitaris, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les pacients durant tot el procés oncològic.
Els kits seran personalitzats per l’equip assistencial segons les necessitats de cada pacient i es lliuraran dins d’un necesser. Inclouran diversos elements informatius i de suport, com òvuls vaginals hidratants, emulsió cutània, una bossa de drenatge i una pròtesi provisional de cotó per utilitzar dins del sostenidor. També incorporaran el llibret informatiu del programa Guapes&Valentes de la Fundació Oncolliga Girona, que ofereix serveis com el banc de perruques, l’estètica oncològica o el drenatge limfàtic.
Amb aquesta iniciativa, es vol millorar l’experiència de les pacients i fer més fàcil el procés de recuperació, oferint-los informació clara i eines pràctiques des del primer moment.
El projecte s’emmarca en el compromís de l’hospital de Palamós per oferir una atenció integral i més humana a les pacients, amb una atenció especial a l’acompanyament durant tot el procés quirúrgic i de recuperació.
