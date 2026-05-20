Nou dispositiu per reduir els desbordaments de contenidors als nuclis costaners de Palafrugell
El nou servei s’adreça als establiments de Calella, Llafranc i Tamariu
Palafrugell ha posat en marxa aquest mes de maig un nou servei de reforç de la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu. La mesura s’adreça als establiments comercials i de restauració situats a primera línia de mar i té com a objectiu millorar el servei als negocis i evitar que els residus comercials acabin omplint els contenidors de la via pública, especialment durant els caps de setmana.
El nou dispositiu funciona els dissabtes i diumenges a la tarda. Els establiments han de deixar les diferents fraccions separades correctament davant del seu local o al punt acordat entre les quatre i les cinc de la tarda. Posteriorment, el servei municipal fa la recollida entre les cinc i les vuit del vespre.
Les fraccions incloses en aquest reforç són l’orgànica, els envasos, el vidre i el paper i cartró. L’Ajuntament recorda als establiments que no poden deixar residus comercials als contenidors de la via pública, excepte en el cas de la fracció rebuig. Aquesta separació ha de permetre reservar els contenidors del carrer per a l’ús domèstic i reduir els desbordaments en els moments de més activitat.
Amb aquest reforç, el municipi avança una part del dispositiu habitual de temporada per adaptar el servei a l’activitat dels nuclis costaners. L’objectiu és que la recollida comercial sigui més ordenada, que els comerços disposin d’un servei adaptat als caps de setmana i que l’espai públic es mantingui més net als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu.
Properament, l’Ajuntament preveu agendar reunions informatives amb els establiments per explicar les altres novetats de la recollida comercial d’enguany.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà