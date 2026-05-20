Nou dispositiu per reduir els desbordaments de contenidors als nuclis costaners de Palafrugell

El nou servei s’adreça als establiments de Calella, Llafranc i Tamariu

Una imatge de Calella de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

Palafrugell

Palafrugell ha posat en marxa aquest mes de maig un nou servei de reforç de la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu. La mesura s’adreça als establiments comercials i de restauració situats a primera línia de mar i té com a objectiu millorar el servei als negocis i evitar que els residus comercials acabin omplint els contenidors de la via pública, especialment durant els caps de setmana.

El nou dispositiu funciona els dissabtes i diumenges a la tarda. Els establiments han de deixar les diferents fraccions separades correctament davant del seu local o al punt acordat entre les quatre i les cinc de la tarda. Posteriorment, el servei municipal fa la recollida entre les cinc i les vuit del vespre.

Les fraccions incloses en aquest reforç són l’orgànica, els envasos, el vidre i el paper i cartró. L’Ajuntament recorda als establiments que no poden deixar residus comercials als contenidors de la via pública, excepte en el cas de la fracció rebuig. Aquesta separació ha de permetre reservar els contenidors del carrer per a l’ús domèstic i reduir els desbordaments en els moments de més activitat.

Amb aquest reforç, el municipi avança una part del dispositiu habitual de temporada per adaptar el servei a l’activitat dels nuclis costaners. L’objectiu és que la recollida comercial sigui més ordenada, que els comerços disposin d’un servei adaptat als caps de setmana i que l’espai públic es mantingui més net als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu.

Properament, l’Ajuntament preveu agendar reunions informatives amb els establiments per explicar les altres novetats de la recollida comercial d’enguany.

