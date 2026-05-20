El govern de Palamós admet que haurà de pagar a la Policia Local però rebutja fer-ho immediatament
La proposta de Som-hi Palamós i Sant Joan queda rebutjada amb 7 vots a favor, 8 en contra i una abstenció; el govern defensa que complirà les resolucions judicials, però que abans cal aclarir com s’han d’executar
El govern de Palamós admet que l’Ajuntament haurà de pagar complements retributius pendents a la Policia Local, però rebutja fer-ho de manera immediata. El ple municipal ha tombat la moció de Som-hi Palamós i Sant Joan, que reclamava executar ja les resolucions judicials i incorporar aquests conceptes a la retribució ordinària dels agents. La proposta ha rebut 7 vots a favor, dels grups de Som-hi i Junts; 8 en contra, dels grups d’ERC i PSC; i una abstenció de la CUP.
La plantilla de la Policia Local de Palamós està pendent que el consistori incorpori a la retribució ordinària uns complements vinculats a les condicions del lloc de treball que fins ara es pagaven com a plusos. Els agents es van personar al ple per pressionar el govern després de la darrera resolució judicial. La moció la va defensar M. Teresa Ferrés, portaveu de Som-hi, que va reclamar que l’Ajuntament compleixi les sentències i deixi de retardar-ne l’aplicació.
Fonts del sindicat CSIF expliquen que la qüestió afecta complements relacionats sobretot amb els torns rotatoris. Segons el sindicat, abans del conveni del 2010 aquests conceptes ja es contemplaven dins la retribució ordinària, però després es van passar a abonar com a plus extraordinari. Els representants sindicals defensen que aquests complements formen part estructural de les condicions de treball dels agents i que, per tant, no poden desaparèixer durant vacances, permisos o altres períodes no efectius.
Sis agents de la Policia Local de Palamós van presentar demandes individuals a través del sindicat i, segons el CSIF, en totes se’ls ha donat la raó. L’Ajuntament va recórrer al Tribunal Suprem, que ha rebutjat el primer recurs resolt. Això ha fet que la sentència d’aquest cas hagi esdevingut ferma i que el consistori hagi estat condemnat a pagar les costes. Els sindicats consideren que aquesta resolució crea un precedent clar per a la resta de casos i que, per això, el conflicte s’hauria de resoldre per al conjunt de la plantilla.
El govern diu que pagarà, però espera l’execució
La vicealcaldessa, Raquel Gallego, del PSC, va defensar la posició del govern municipal i va assegurar que l’Ajuntament respecta les resolucions judicials i actuarà d’acord amb la legalitat. Gallego va negar que el consistori hagi actuat de manera arbitrària i va sostenir que hi havia una discrepància jurídica real sobre com s’havien d’aplicar determinats conceptes retributius.
L’alcaldessa, Maria Puig, d’ERC, va ser explícita sobre el fons del conflicte: el govern no discuteix si s’ha de pagar. Va afirmar que “la resposta de no pagar no existeix”, perquè l’Ajuntament està obligat a complir les resolucions judicials. Ara bé, també va defensar que la moció no es podia aprovar perquè exigia una aplicació immediata que, segons el govern, no és possible en aquest moment.
L’executiu local sosté que està pendent que el jutjat comuniqui formalment l’execució de la sentència. Segons el govern, “un cop es faci, s’establirà el procés que a partir d’aquell moment i en referència a aquest tema es portarà a terme” per complir-la. El govern també defensa que abans cal aclarir els criteris d’execució, resoldre possibles contradiccions entre resolucions i fixar com s’han de calcular els imports.
El regidor de Recursos Humans, Pere Deulofeu, del PSC, va explicar que l’àrea treballa en dues línies: revisar documentació d’anys enrere per calcular l’efecte retroactiu i preparar una proposta per aplicar aquests factors dins d’un criteri únic. També va indicar que s’està treballant amb l’advocat per preparar el pas següent del procediment.
Som-hi acusa el govern d’haver allargat el conflicte
La moció de Som-hi acusava el govern municipal d’haver negat els drets laborals dels agents i d’haver-los obligat a recórrer als jutjats. El text reclamava que el consistori actuï amb responsabilitat en la gestió dels recursos públics i eviti continuar generant despeses judicials en un conflicte que, segons el grup, els tribunals ja han resolt.
Ferrés també va afirmar durant el debat que l’Ajuntament ha assumit més de 40.000 euros en despeses d’advocats. Aquesta xifra, però, queda pendent de contrast documental.
Junts va donar suport a la moció i va reclamar concreció. El seu portaveu, Raimon Trujillo, va demanar saber quan hi haurà informes jurídics, quan es reunirà el govern amb els sindicats i quin calendari preveu l’Ajuntament per regularitzar les nòmines i abonar els endarreriments. També va plantejar fixar un termini màxim de 30 dies per ordenar l’aplicació de les sentències.
La moció va quedar rebutjada. El conflicte queda ara pendent del calendari que fixi el govern de Palamós per concretar els imports, regularitzar les nòmines i negociar amb els representants de la Policia Local com s’incorporen aquests complements d’ara endavant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- El Celler Sant Llop presenta el seu primer vi blanc i estrena un espai a Banyoles