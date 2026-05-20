Sant Feliu de Guíxols estrena els Jardins del Monestir renovats
L’espai reobrirà dissabte 23 de maig amb jocs gegants, concert i entrada lliure
Els Jardins del Monestir de Sant Feliu de Guíxols reobriran al públic aquest dissabte 23 de maig a la tarda després de les obres de millora que s’hi han dut a terme durant els últims mesos.
L’actuació ha comptat amb el suport del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.
Per celebrar l’estrena de l’espai renovat, s’han programat jocs gegants a les sis de la tarda amb Esquitx i, a les vuit del vespre, un concert de Mandie Rules. L’activitat tindrà entrada lliure i també hi haurà servei de bar.
