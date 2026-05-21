La Bisbal reforça el futur de l’Escola de Circ amb noves millores tècniques
El Teatre Mundial ha completat la instal·lació d'un nou truss escènic amb l'objectiu de millorar la seguretat i les condicions tècniques
El Teatre Mundial ha completat la instal·lació d’un nou truss escènic amb l’objectiu de millorar la seguretat i les condicions tècniques de l’Escola de Circ de la Bisbal. Aquesta actuació, executada durant el mes d’abril, ha suposat una inversió de més de 16.000 euros.
La nova infraestructura consisteix en una estructura transversal de 17 metres situada a vuit metres d’alçada sobre l’escenari. Aquest sistema permet que fins a quatre persones puguin practicar simultàniament acrobàcies aèries amb totes les garanties de seguretat, fet que representa un salt qualitatiu per al desenvolupament de les activitats circenses.
Amb aquesta millora, el consistori reafirma el seu compromís amb la consolidació i professionalització de l’Escola de Circ, un projecte educatiu i cultural que s’ha anat arrelant a la ciutat des dels seus inicis l’any 2010. L’escola, impulsada en el seu moment per la Fira de Circ al Carrer a través del projecte Fem Circ, ha contribuït a apropar aquesta disciplina a infants, joves i famílies, promovent valors com la constància, el treball en equip i la superació personal.
La regidora de Cultura, Eva Rovira, ha destacat que la inversió “garanteix la continuïtat i el creixement de l’Escola de Circ, tot dotant-la de millors condicions tècniques i de seguretat”. Rovira també ha subratllat que el projecte s’ha convertit en un element clau dins la identitat cultural de la Bisbal.
Aquesta actuació s’emmarca dins un conjunt de millores tècniques al Teatre Mundial, amb l’objectiu de reforçar-ne les prestacions i consolidar-lo com un equipament cultural de referència al territori.
