Junts de Sant Feliu reclama que l’Ajuntament es personi per l’apunyalament de Sant Domènec, però el govern ho descarta
El portaveu Toni Carrión exigeix reclama que Ajuntament utilitzi la nova ordenança de convivència en casos greus que generin alarma social, però des del govern diuen que encara no és vigent
El portaveu de Junts a Sant Feliu de Guíxols i cap de l’oposició, Toni Carrión, ha reclamat al govern municipal que actuï amb “fermesa” davant els episodis d’incivisme i violència i que valori la personació de l’Ajuntament com a acusació particular o popular en la causa oberta arran de la baralla que diumenge passat va acabar amb una persona ferida per apunyalament al carrer de Sant Domènec. L'Ajuntament valora que no "és oportú exercir accions com l'acusació particular, ja que no es veu adient destinar recursos públics a una baralla entre dos grups, que actuaven presumiblement amb mòbil delictiu".
La formació ha expressat la seva preocupació pels fets, ocorreguts a ple dia, i assegura que han incrementat la inquietud entre veïns del municipi davant la sensació d’inseguretat. Junts considera que l’Ajuntament “no pot limitar-se a condemnar els fets una vegada s’han produït”, sinó que ha d’utilitzar totes les eines legals que tingui al seu abast per defensar la convivència i la seguretat ciutadana.
Carrión recorda que l’Ordenança de Convivència de Sant Feliu de Guíxols, aprovada definitivament la setmana passada a instàncies de Junts, preveu expressament la possibilitat que el consistori exerceixi accions judicials, incloent-hi l’acusació popular, en casos especialment greus que afectin la convivència, la seguretat pública o que generin alarma social.
Per aquest motiu, Junts exigeix al govern local que faci “un compliment real i estricte” de la nova normativa i que estudiï la personació municipal en els procediments penals de més gravetat que afectin directament la ciutat i la tranquil·litat dels veïns, com el cas de l’apunyalament de diumenge.
Des del govern, però, han explicat que "encara no és vigent (ho serà quinze dies més tard a la publicació, i per tant encara no és operativa), per bé que igualment es manté el mateix compromís amb la seguretat".
Paper actiu de l'administració
La formació posa com a exemple altres municipis que ja han anunciat actuacions en aquesta línia. En concret, cita el cas de Figueres, on l’Ajuntament va comunicar aquest dimarts que es personarà com a acusació popular en el procediment judicial contra l’home detingut per apunyalar mortalment la seva exparella al carrer, uns fets que han causat una forta commoció social.
Junts defensa que l’administració local ha de tenir “un paper actiu” en la defensa de la convivència, la seguretat i les víctimes, especialment davant episodis violents que es produeixen a l’espai públic i que afecten directament la percepció de seguretat dels ciutadans.
El govern en aquest cas descarta l'acusació popular perquè es tracta d'una baralla entre dos grups i no estima convenient destinar-hi recursos públics.
