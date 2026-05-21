Neix la Comunitat Energètica de Rupià amb 21 veïns per promoure l'energia neta i justa
Els promotors pretenen impulsar la soberania energètica del municipi
Un grup de 21 veïns de Rupià ha constituït la Comunitat Energètica de Rupià, una iniciativa de cooperativisme energètic d'origen i gestió exclusivament veïnal.
El Teatre de Rupià va acollir diumenge l'assamblea constituent que va comptar amb el suport de membres de l'ajuntament.
La nova cooperativa, segons remarquen els impulsors, neix amb l'objectiu d'impulsar la sobirania energètica del municipi amb un model compromès amb el territori, la reducció d'emissions de CO2 i l'empoderament de les persones consumidores.
A partir d'ara, la comunitat preveu iniciar converses formals amb l'Ajuntament per coordinar projectes conjunts. Al municipi el govern té en funcionament sistemes d'autoconsum col·lectiu i un servei pioner de mobilitat elèctrica compartida al municipi.
El membre del Consell Rector de la Comunitat Energètica de Rupià, Francesc Casdellà, posa de manifest que "volem impulsar la transició energètica local fent que l'energia deixi d'estar en mans de grans empreses multinacionals i passi a ser un bé comú del poble".
L'estratègia a curt i mitjà termini, expliquen, contempla el desenvolupament de noves instal·lacions col·lectives de generació renovable i l'aprofitament d'espais d'oportunitat, com la proposta de cessió de la coberta del pavelló municipal per potenciar l'autoconsum compartit de proximitat. També pretenen que l'entitat actuï com a node de suport veïnal oferint servei d'assessorament energètic personalitzat, l'organització de compres col·lectives de materials com plaques fotovoltaiques o aerotèrmia, i la formació ciutadana per a potenciar l'eficiència energètica i no deixar fora a ningú.
Des de la cooperativa expliquen que tenen les portes obertes "a noves incorporacions de veïns, entitats i comerços locals que es vulguin sumar al projecte i consumir energia neta, justa i propera".
