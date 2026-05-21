Platja d’Aro s’omplirà de circ, música i teatre amb el Festival Xalaro

El certamen tindrà lloc en diversos espais com el Passeig Marítim, la Plaça Major i la Plaça del Mil·lenari.

El Festival Xalaro de Platja d'Aro, en una passada edició. / Aniol Resclosa

Platja d'Aro

Platja d'Aro celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del Festival Xalaro d’espectacles familiars amb una programació variada que inclourà tretze activitats gratuïtes a l’aire lliure. El certamen tindrà lloc en diversos espais de Platja d’Aro, com el Passeig Marítim, la Plaça Major i la Plaça del Mil·lenari.

El Xalaro oferirà propostes de música, circ, clown, teatre físic i instal·lacions interactives. Totes les activitats són gratuïtes i estan dissenyades per garantir l’accessibilitat, amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i serveis adaptats.

La jornada de dissabte inclourà actuacions com el concert de Rock per Xics, espectacles de clown i diverses propostes de circ i teatre, així com instal·lacions interactives i una discoteca silenciosa per als més petits. Diumenge, el programa continuarà amb noves propostes de circ, activitats participatives i música en directe amb la Black Music Big Band Junior.

Gimcana familiar

A més, el festival manté la gimcana familiar “On són la Xalarina i en Xalarí?”, una activitat que convida els participants a recórrer diferents punts del municipi per trobar pistes i obtenir un obsequi commemoratiu.

El Festival Xalaro és una iniciativa de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, que reforça la seva aposta pel turisme familiar. El municipi compta des del 2014 amb el reconeixement oficial com a destinació de turisme familiar i ha estat distingit recentment amb el segell “Catalunya, hola família!”.

Amb més d’una dècada de trajectòria, el festival s’ha consolidat com una cita destacada del calendari cultural i familiar de la Costa Brava, atraient cada any públic de totes les edats.

