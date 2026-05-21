Requisen 940 articles falsificats valorats en 158.000 euros al mercat setmanal de Palamós
La Policia Local i la Guàrdia Civil han obert diligències per un delicte contra la propietat industrial i han aixecat una acta d’inspecció de treball per dues persones sense contracte
La Policia Local de Palamós i la Guàrdia Civil van decomissar dimarts 19 de maig un total de 940 articles falsificats al mercat setmanal de Palamós. El material intervingut, principalment roba i calçat falsificats, tenia un valor estimat de 158.000 euros.
L’operatiu es va centrar en dues parades concretes del mercat i va comptar amb la participació de tres patrulles de la Policia Local i dues de la Guàrdia Civil. Arran de la inspecció, els agents van obrir diligències per un presumpte delicte contra la propietat industrial als responsables del material confiscat.
A més del decomís dels productes, l’actuació va comportar la tramitació d’una acta d’inspecció de treball després que els agents detectessin dues persones sense contracte laboral.
Segons l'ajuntament, l’operatiu forma part del pla de col·laboració entre diferents cossos policials per combatre la venda de productes falsificats i el frau al comerç. La intervenció també busca evitar la comercialització d’articles que no han passat els controls corresponents en matèria de consum o sanitat.
