Caganer.com s’acomiada d’Anna Maria Pla Massot, artista ceramista i peça fonamental de l’èxit dels caganers
Un dels seus fills, Sergi Alós, destaca que "va lluitar sempre per la seva obra i estimava profundament el caganer"
L’artista ceramista Anna Maria Pla Massot ha mort als 79 anys, segons ha informat l’empresa familiar Caganer.com, que s'acomiada de qui va ser una peça clau en el seu origen i èxit.
Nascuda a Barcelona el 28 d’agost de 1946, Pla Massot va destacar per una trajectòria marcada per la creativitat, l’esforç i l’esperit emprenedor. Especialitzada en ceràmica i amb una forta vinculació amb el mar i els paisatges marins, va desenvolupar la seva carrera artística des de ben jove, formant-se a l’Escola Massana de Barcelona.
Durant els seus inicis, va treballar des de casa amb un forn senzill, fins que va obrir un taller al barri de Sant Andreu. Allà no només produïa peces, sinó que també impartia cursos de ceràmica per a escolars, transmetent la seva passió a noves generacions.
Malgrat les dificultats econòmiques derivades de la crisi de 1992, Pla Massot va saber reinventar-se.
Va orientar la seva producció cap a les figures del pessebre, una decisió que acabaria sent determinant. Amb la seva família, va impulsar el projecte que culminaria amb la creació de Caganer.com l’any 1999, una de les primeres plataformes de venda en línia, que va internacionalitzar la figura tradicional del caganer.
Considerada una pionera de l’emprenedoria femenina en una època amb poques oportunitats per a les dones, també va estar vinculada a l’Institut Català de les Dones en els seus inicis als anys vuitanta.
Els seus fills, Marc i Sergi Alós, actuals responsables de l’empresa, han destacat el seu llegat tant personal com professional. “Va lluitar sempre per la seva obra i estimava profundament el caganer”, ha afirmat Sergi Alós.
Per la seva banda, Marc Alós ha subratllat els valors que els va transmetre: “Ens va ensenyar a gaudir de la vida i a compartir cada moment”.
Anna Maria Pla Massot serà recordada com una dona creativa, resilient i emprenedora, que va saber unir tradició i innovació i que deixa un llegat viu a través de la seva família i de Caganer.com.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
- Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori