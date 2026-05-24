Aquest cap de setmana Palamós ha viscut el Festival Marítim de la Costa Brava
El Palamós Terra de Mar ha permès als visitants navegar pel litoral, visitar vaixells històrics i d'interès públic, i gaudir d'activitats gastronòmiques i culturals.
Centenars de persones van passar dissabte 23 de maig, pel port de Palamós, en la primera jornada del Palamós Terra de Mar, el festival mariner de la Costa Brava, que té lloc durant tot aquest cap de setmana fins diumenge a les 20 h.
Enguany aquesta gran festa nàutica i marítima, és dedicada al coneixement del mar i del litoral mostrant el vessant divulgatiu i de recerca que es fa des de l’àmbit científic o universitari, amb projectes vinculats al medi marí, amb tallers i exposicions, la majoria dels quals es mostraran en diverses carpes ubicades al port.
En aquest aspecte el festival mariner compta amb la presència del Centre de Robòtica Submarina (CIRS) de la Universitat de Girona (UdG), que dona a conèixer, en una de les carpes situades al port, el seu treball i els projectes que executa. El seu estand mostra diversos vehicles submarins autònoms, i inclou una piscina de proves amb dos robots educatius perquè el públic que ho desitgi el pugui operar.
La presència del Centre de Robòtica Submarina de la UdG també inclou l’embarcació de suport Sextant II, de 12 metres d’eslora, dotada de grua i dels sistemes necessaris per al treball amb submarins autònoms.
A banda cal destacar la presència del vaixell hidrogràfic Tofiño, de l’ArmadaEspanyola, especialitzat en treballs de recerca i cartografia marina, amb una tasca d’actualització d’aquestes cartes nàutiques bàsiques per a la seguretat en la navegació. Aquest vaixell, de 60 m d’eslora i dotat d’embarcacions auxiliars per a les tasques de cartografiatge, també realitza l’estudi del fons marí amb tècniques de reflectivitat i recollida de mostres, amb l’objectiu de conèixer la naturalesa i composició del fons marí per poder reflectir-ho també en els mapes nàutics.
A banda també es pot visitar el vaixell de Salvament Marítim, Salvamar Sirius; la Unitat Marítima dels Mossos d’Esquadra, Cap de Creus, i la dels Agents Rurals, Mar Brava; o les patrulleres Río Guadalquivir i Río Abaja, de la Guàrdia Civil.
Dins el conjunt de vaixells oberts al públic també hi és el remolcador del port de Palamós Olga Q; les barques de pesca d’arrossegament de la flota palamosina, Estrella del Sur III i el Nou Gisbert, especialitzades en la pesca de la gamba; així com les Barques del Peix, Gacela i Estrella Polar, dues embarcacions de pesca construïdes amb fusta que formen part de l’exposició flotant del Museu de la Pesca.
Navegacions pel litoral
Enguany el festival mariner Palamós Terra de Mar torna a oferir als seus visitants la possibilitat de fer recorreguts marítims pel litoral palamosí. Les rutes es fan en quatre vaixells que ofereixen itineraris diferents, amb una durada de 45 minuts cadascun que permet descobrir els espais més emblemàtics de la costa palamosina: el mateix port de Palamós i la badia, cala Margarida, la platja de la Fosca, el castell de Sant Esteve, S'Alguer o l’espai natural de Castell-Cap Roig.
Una d’aquestes embarcacions que ofereixen recorreguts marítims, és la goleta Äran, un veler amb capacitat per a unes 50 persones, que va ser construït al Mar del Nord el 1903, i dedicat originàriament al transport de cabotatge. A banda també es compta amb un gran catamarà de vela amb capacitat per a 80 persones.
Les altres dues embarcacions que fan recorreguts marítims, son dos moderns vaixells amb capacitat d’entre 150 i 250 passatgers.
Més activitats
El Palamós Terra de Mar es complementarà amb propostes que ofereixen al públic la possibilitat de participar en la iniciació a la navegació amb embarcacions de vela lleugera, caiac i paddle surf; participar en els jocs i tallers infantils o bé conèixer de prop el desenvolupament de les regates de rem amb llagut català.
També es destaca l’aula gastronòmica que ha ubicat l’Espai del Peix, on diversos cuiners del municipi elaboren en directe receptes de cuina de peix de la llotja de Palamós.
L’extens programa del festival inclou visites guiades per a famílies i públic en general, al Museu de la Pesca, on també es pot veure l’exposició pictòrica temporal “Pell”; i un any més s'organitza l’ampli i variat mercat d’artesans ubicat al mateix port, on també hi ha concert de música en directe i espectacles de dansa.
La polsera del festival
Per a poder accedir a qualsevol de les activitats que inclou el Palamós Terra de Mar cal mostrar la polsera del festival mariner que es pot adquirir als dos punts d’informació ubicats al port o bé a: tickets.museudelapesca.org.
El preu de la polsera és de 6 euros, excepte per als menors de 2 anys per als quals l’accés a les activitats és gratuït (acompanyat d’un adult amb polsera). L’adquisició de la polsera permet l’accés a totes les activitats, navegacions i visites als vaixells.
