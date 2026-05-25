Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur
Els Bombers l’han evacuat amb l’helicòpter del GRAE després d’una primera assistència sanitària sobre el terreny
Un home de 70 anys ha resultat ferit de molta gravetat aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques a la Punta des Ploms, a Begur, al voltant de Sa Tuna. L’avís s’ha rebut quan faltaven cinc minuts per les nou del matí a través del telèfon d’emergències 112.
Segons han informat els Bombers, l’home ha caigut en una zona de difícil accés per a vehicles, tot i que s’hi podia arribar a peu. Arran de l’avís, s’han activat quatre dotacions dels Bombers, entre les quals unitats conjuntes de Bombers i SEM, així com un helicòpter de rescat amb efectius del GRAE.
Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius del SEM, que han mobilitzat un helicòpter medicalitzat. Els serveis d’emergències han fet una primera assistència sanitària a l’home in situ i, posteriorment, els Bombers l’han evacuat fins al punt on l’esperaven els sanitaris.
Per ara es desconeix a quin centre hospitalari ha estat traslladat i l’estat concret amb què ha estat evacuat, més enllà que ha patit ferides de gravetat arran de la caiguda.
