El festival marítim de Palamós Terra de Mar rep 18.000 visitants
Un dels principals atractius va ser la participació del Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona
El festival marítim Palamós Terra de Mar va rebre durant el cap de setmana 18.000 visitants, una afluència de públic que l'Ajuntament considera que consolida l'esdeveniment com una de les cites nàutiques més destacades de la Costa Brava.
Durant els dies 23 i 24 de maig, els assistents van poder participar d’activitats vinculades al món del mar, amb l’objectiu de promoure el patrimoni, la cultura i les tradicions marineres. Enguany, el festival ha posat un èmfasi especial en el coneixement científic del medi marí i el litoral, destacant el vessant divulgatiu i de recerca.
Un dels principals atractius va ser la participació del Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, que va presnetar diversos vehicles submarins autònoms i va oferir demostracions en directe amb robots educatius. Segons l'Ajuntament, també va cridar l’atenció del públic el vaixell hidrogràfic Tofiño, de l’Armada Espanyola, especialitzat en treballs de cartografia marina i estudi del fons marí.
El festival va comptar igualment amb la presència de diverses embarcacions institucionals i professionals, com el Salvamar Sirius, unitats dels Mossos d’Esquadra i Agents Rurals, així com patrulleres de la Guàrdia Civil. A més, els visitants van poder accedir a embarcacions tradicionals i pesqueres locals, com les dedicades a la pesca de la gamba o les històriques Barques del Peix.
Una altra de les propostes destacades van ser les navegacions pel litoral palamosí, amb rutes marítimes que van permetre descobrir indrets emblemàtics com la badia de Palamós, cala Margarida, la Fosca o l’espai natural de Castell-Cap Roig.
El programa es va completar amb activitats per a tots els públics, incloent iniciació a esports nàutics com la vela lleugera, el caiac o el paddle surf, tallers infantils, demostracions de rem amb llagut català, així com una aula gastronòmica amb cuina marinera en directe. Tampoc van faltar les visites guiades al Museu de la Pesca, un mercat d’artesans i espectacles musicals i de dansa.
Des de l'Ajuntament de Palamós constaten que amb aquesta combinació d’activitats lúdiques, culturals i científiques, el Palamós Terra de Mar reafirma el seu paper com una gran festa del mar oberta a tots els públics i amb una clara vocació divulgativa.
